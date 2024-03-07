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  4. Halatla çekilen 6 katlı binanın yıkıldığı anlar kamerada

Halatla çekilen 6 katlı binanın yıkıldığı anlar kamerada

kadir.gunduz kadir.gunduz
07.03.2024 09:02
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Hatay’ın Antakya ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar kamera yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesiyle halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı. Binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar yer aldı. 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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