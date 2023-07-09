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  4. Halatlarla su kuyularına inip Korhan Berzeg'e ait biyolojik iz aradılar! Ekiplerin sayısı artıyor: Arama çalışmalarında 22. günde oralara yoğunlaşıldı

Halatlarla su kuyularına inip Korhan Berzeg'e ait biyolojik iz aradılar! Ekiplerin sayısı artıyor: Arama çalışmalarında 22. günde oralara yoğunlaşıldı

09.07.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin sayısı artarken arama alanları da genişletildi. Halatlarla su kuyularında Berzeg'e ait biyolojik iz arandı. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'dan da açıklama geldi.

Halatlarla su kuyularına inip Korhan Berzeg'e ait biyolojik iz aradılar! Ekiplerin sayısı artıyor: Arama çalışmalarında 22. günde oralara yoğunlaşıldı

Gönen'de köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg’i (83) arama çalışmaları 22’nci günde de sürüyor. Ekipler, bölgedeki su kuyuları ve dere yataklarına yoğunlaştı. JAK ve GÖNDAK ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD’a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı. Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama yaptı.

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AKARSU KIYILARINDA ARANDI

AFAD’a bağlı KBRN ekipleri halatlarla su kuyularına inip, Berzeg’e ait biyolojik bir iz aradı. UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri de Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu kıyılarında arama çalışması yaptı. Ekiplerin 10 açık su kuyusu ve akarsu çevrelerinde yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Kırsal alanda, 50 kişilik bir ekip ile arama kurtarma çalışmaları genişletilerek sürüyor.

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"BU EKİP DAHA DA FAZLALAŞTI"

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Korhan Berzeg olayında bizim Gönen Belediyesi olarak arkadaşlarımız ile birlikte şu anda orada arama çalışması yapan jandarma ekibi, AFAD ekibi bir de bizim GÖNDAK ekibimiz. Tabii bu ekip bir haftadır anladığım kadarıyla daha da fazlalaştı, biz de bu arkadaşlara destek vermeye çalışıyoruz ama dediğim gibi olay ile alakalı devletimizin kurumları çalışıyor. Onların bilgileri dahilinde biz de o ekiplere destek vermeye çalışıyoruz Gönen Belediyesi olarak.

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"BU YORUMLAR ÇALIŞAN ARKADAŞLARI ETKİLİYOR"

İnşallah yakın bir zamanda iyi bir haber alınır diye düşünüyoruz ama yorum da çok fazla işte bu yorumların da çalışan arkadaşları etkilediğini düşünüyorum ama inşallah bu yorumlar çok arkadaşlarımızı etkilemeyecek şekilde kısaltılırsa biz de sevineceğiz ve arkadaşlarımızın işlerinin daha kolay olacağını düşünüyorum."

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(DHA)

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