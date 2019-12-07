Halde ayakkabı boyayarak geçen yarım asır

İSTANBUL (AA) - BERK ÖZKAN - Eyüpsultan'daki Rami Gıda Toptancıları'nda yıllardır ayakkabı boyayan 60 yaşındaki Turan Kavasoğlu, hayatını neredeyse halde geçirdi.

Eminönü Unkapanı'ndaki toptancı haline henüz 10 yaşındayken babasıyla gelen ve burada boyacılığı öğrenen Kavasoğlu, baba dede yadigarı olarak benimsediği ve "Boyacılık bizi bırakmadı" dediği mesleğini 50 yıldır sürdürüyor.

"Boyacı" diye bağırarak esnafa gülümseyen, zaman zaman da koli taşıyanlara yardımcı olan Kavasoğlu, hızlı konuşması ve yardımseverliğiyle tanınıyor.

"Ömrümüz burada geçti. Ne bahar, ne yazlar, ne soğuk kışlar gördük" diyen Kavasoğlu'nun, 2 çocuğundan 5 torunu var.

Çocuklarını boyacılıktan kazandığı parayla okutup büyüten Kavasoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih'ten 1986 yılında geçici olarak Eyüpsultan'a taşınan şimdi ise Kayaşehir'de hazırlanan alana transferi planlan halin taşınması durumunda ya kendisinin de gideceğini ya da çok sevdiği mesleğini bırakacağını söyledi.

Sigortası olmadığı için emekli olamayan Turan Kavasoğlu, şöyle konuştu: