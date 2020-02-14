Half-Life: Alyx Çıkış Tarihi Belli Oldu!

A\u00e7\u0131klama Valve Twitter hesab\u0131ndan geldi.\nHalf-Life: Alyx, available March 23, 2020 https:\/\/t.co\/NCOLWqSp3e pic.twitter.com\/Q04EZwNfBt— Valve (@valvesoftware) February 13, 2020 \n\nHALF-LIFE ALYX GEL\u0130YOR! AMA HALF-LIFE 3 NEDEN GELM\u0130YOR?G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bal\u0131k ya\u011f\u0131nda oksidasyona dikkat!Instagram'a nefes ald\u0131racak bir g\u00fcncelleme geliyor! Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...
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