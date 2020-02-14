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Half-Life: Alyx Çıkış Tarihi Belli Oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 21:33 | Son Güncelleme

Half Life: Alyx, daha önceden söz verildiği gibi Mart ayında geliyor. Oyunun çıkış tarihi 23 Mart olarak açıklandı!

Half-Life: Alyx Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Açıklama Valve Twitter hesabından geldi.

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