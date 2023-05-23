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Halı sahada korkutan olay! Bir anda yere yığıldı, müdahalesi hayat kurtardı

23.05.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de halı sahada dili boğazına kaçan 45 yaşındaki adam, maçtan çıkan bir başka vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ulus Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada yaşandı. 45 yaşındaki bir adam halı sahada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Saha içerisindeki diğer vatandaşlar 112’yi arayarak yardım isterken o sırada maçtan yeni çıkan Murat Erkan isimli özel bir şirket çalışanı koşarak sahaya girdi. Adamın nefessiz kaldığını gören Erkan, şirkette aldığı ilk yardım bilgilerini uygulayarak adamın hayatını kurtardı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan anları anlatan Erkan, “Maç oynadıktan sonra saat 10.30 gibiydi. Sahadaki bir arkadaşın dilinin nefes borusuna çökmesi sonucu baygınlık geçirdiğini gördüm. Arkadaşlar ile ayaküstü sohbet ediyorduk sohbet esnasında bir arkadaş ambulans yok mu diye bağırarak içeri girdi. Bir adamın bayıldığını söyledi. Bayıldığını gördüm. Koştuğunda ağabeyinin direkt bilincinin kaybetmiş şekilde yerde yattığını gördüm. Burada direk epilepsi sandım önce kardeşi vardı orada kardeşi de rahatsızlığının olmadığını söyledi. Bende direkt baş cenin pozisyonuna getirerek nefes borusuna dilinin çökmesi sonucu oluşan rahatsızlığına müdahale etmiş oldum. Sağlıkçı arkadaşlar gelene kadar başındaydım. Bu esnada rahat nefes alabilmesi için yüz üstü çevirdim. Kendine gelmişti kendine geldiğinde de çevresindekileri tanıyıp tanımadığını sordum. Oğlu vardı oğlunu tanıdığını söyledi. Ben ilk yardım eğitimi aldım. Biz bu yüzden eğitim aldık. Bize düşen ambulans ekibi gelene kadar ilk yardım eğitimi alıp başında beklemek. Burada özellikle ilk yardım önemini belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımız çalışmış olduğu kurumlarda özellikle eğitim veriliyor. Verilen eğitimi almalarını istiyorum. Bu bizim ailemize de lazım olabilir” dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, halı sahada adamın aniden yere yığılması ve çevresindekilerin paniği görülüyor. Görüntülerin devamında ise Erkan’ın saha içine koşarak ilk müdahaleyi yapması ve bir süre sonra ise ambulans ekiplerinin gelmesi yer alıyor.

(İHA)

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