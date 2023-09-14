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    4. Halı ve koltuktaki çay lekesini saniyeler içerisinde çıkarıyor! Mucize leke çıkarma yöntemi

    Halı ve koltuktaki çay lekesini saniyeler içerisinde çıkarıyor! Mucize leke çıkarma yöntemi

    14.09.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Halı ve koltuk üzerlerinde oluşan çay lekeleri bazen kabusa dönüşebiliyor. Özellikle açık renk mobilyalarda çok göze batan lekeler bazen hangi yöntem denenirse denensin çıkmayabiliyorlar. Tek malzeme ile yapılan bu yöntem saniyeler içerisinde çay lekesini çıkarıyor. İşte mucize leke çıkarıcı yöntem...

    Çay lekeleri halı ve koltuk gibi ev eşyalarında oluştuğunda oldukça can sıkıcı olabiliyor. Hangi yöntemi denediysem çay lekesinden kurtulamadım diyorsanız bu şaşırtıcı ama etkili leke çıkarma yöntemini deneyebilirsiniz. Üstelik sadece tek malzeme yeterli oluyor.

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    Özellikle beyaz tonlarındaki halı ve koltuklarda oluşan çay ve benzeri lekeler göze batıyor.

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    Halı ve koltuğa döklen çay lekesini, kolonyanın saniyeler içerisinde çıkardığını biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken lekeli bölgeye kolonya dökmek ve bir bez yardımıyla silmek.

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    Sonuç, tertemiz halı ve koltuklar. Bu yöntemi kola, mürekkepli kalem, keçeli kalem gibi birçok lekeyi çıkarmada kullanabilirsiniz.


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