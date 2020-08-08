HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Haliç Köprüsü’ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı

Haliç Köprüsü’ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 01:38 | Son Güncelleme

Haliç Köprüsü’nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının 2. etabı başladı. Çalışma nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2’si bu gece itibariyle 7 gün boyunca kapalı tutulacak.

Haliç Köprüsü’ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Köprüsü’nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına başladı.

8-14 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA BİTİRİLECEK

D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü’ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmayla bitirilecek. Çalışma, bu gece 24.00 itibariyle başladı. Kapatılan şeritler nedeniyle gece saatlerinde güzergah üzerinde trafik sıkışıklığı yaşandı.

İş kapsamında, köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı 1 şeritten sağlanacak. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Üsküdar’da otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı: 3 yaralıÜsküdar’da otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı: 3 yaralı
Kabak: Faydaları nelerdir?Kabak: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

81 ile gönderildi! Bakanlık'tan 'Orman Yangınları' genelgesi

81 ile gönderildi! Bakanlık'tan 'Orman Yangınları' genelgesi

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Yerli otomobilin markası belli oldu

Yerli otomobilin markası belli oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

AB seyahat listesini güncelledi

AB seyahat listesini güncelledi

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Diğer Haberler
Üsküdar’da otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı: 3 yaralı

Üsküdar’da otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı: 3 yaralı

Diyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Diyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen uçak kazası için taziye açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Hindistan'a taziye mesajı

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

Son dakika! Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Bitlis'te korkutan deprem! Soylu'dan açıklama

Bakan Koca'dan 4 ilin valisiyle koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan 4 ilin valisiyle koronavirüs toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.