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Haliç'te düzenlenecek yarış nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak

22.09.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir Hatları AŞ, Haliç'te düzenlenecek yarış nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Haliç'te düzenlenecek yarış nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yayınlanan duyuruda, 23-24 Eylül'de, 11.00-16.00 saatleri arasında Haliç'te gerçekleştirilecek "Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları" sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Duyuruda, iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

"Eyüpsultan-Üsküdar Hattı, Üsküdar-Eyüpsultan Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-HasköySütlüce-Eyüpsultan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş Hattı." (AA)

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