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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! 2 gözaltı daha...

12.02.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları açıklanan 2 kişi daha gözaltına alındı.

Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! 2 gözaltı daha...

KKTC’de Halil Falyalı’nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC’de 4, İstanbul’da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı sayısı ise 7’ye yükseldi.

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Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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