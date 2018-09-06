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Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ünver havacılık kimin?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:47 | Son Güncelleme

Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. İstanbul Bostancı'da bir helikopter denize düştü. kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Halil Ünver tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Peki helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? sorularının cevapları....

Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ünver havacılık kimin?

Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. İstanbul Bostancı'da bir helikopter denize düştü. kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Halil Ünver tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

AĞIR YARALANAN HALİL ÜNVER HAYATINI KAYBETTİ

Ünver havacılığa ait helikopterde pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver bulunuyordu. Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti.

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OTOKAR'DAN HELİKOPTER KAZASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Otokar, Ünver Havacılık'a ait helikopterin düşmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan helikopter kazasında şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Halil İ. Ünver ve pilot Sayın İsmet Öztürk’ün yaralandığı bilgisini üzülerek öğrendik. Tedavileri devam etmekte olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sayın Ünver ve Sayın Öztürk’e acil şifalar dileriz." denildi.

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HALİL İBRAHİM ÜNVER KİMDİR?

1950 İstanbul doğumlu olan Ünver, yükseköğrenimini Almanya'da Ulmer Teknik Yüksek Okulunda tamamlamış olup, Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Ünver, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibariyle yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Otokar'ın Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

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TÜRKİYE'NİN İLK LİSANSLI HELİKOPTER PİLOTU

Ünver'in Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotu olduğu da biliniyor.

2006 yılında verdiği bir röportajda hayatını anlatan Ünver, 1996 yılında Türkiye'de kurs görüp lisans alan ilk helikopter pilotu olduğunu söylemişti. Ünver Havayolları adında bir havayolu şirketi kurduğunu ve hava taksiciliği yaptığını belirten Ünver, röportajda şunları söylemişti:

"Şu anda bir helikopterimiz var, 2007 senesinde alacağımız uzun menzilli ve çift motorlu helikopterle uzun menzilli İstanbul-Antalya, İstanbul-Bodrum gibi uçuşlar yapacağız. Havacılığı yeni gelişen bir pazar. Türkiye'nin altyapısı ve coğrafi konumu helikopterlere imkan sağlıyor. Çünkü helikopterle havaalanı dışında da müsait alanlara inip kalkabilme imkanı olduğundan her yere inebiliyorsunuz. Bir de Türkiye'de havaalanlarının özellikle turizm sezonunda trafiği çok yoğun oluyor."

İstanbul'da helikopter trafiğinin hızlandığını belirten Halil Ünver, helikopterlerin kısmen şu anda sağlık hizmetlerinde ambulans olarak kullanılmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde 5 yeni helikopterin gelişiyle helikopter piyasasının büyüyeceğini ve ileriki tarihlerde çok kullanılan bir ulaşım aracı olacağına yer vermişti.


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