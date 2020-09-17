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  4. Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu: Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum

Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu: Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 14:01 | Son Güncelleme

Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmesinin ardında oğlu Mesih Meriç konuştu. Meriç, "Ben hala uyuyamıyorum. Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz. Avukatımız gelecek, gerekli delilleri ilk gün verdik" dedi.

Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu: Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etti. Olayın ardından Meriç'in oğlu, Mesih Meriç psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirterek, "Psikolojik olarak çok yorulduk. İnşallah hiç kimsenin başına gelmez. İnsanlar hata yapabilir ama bu tekrarlanan bir hata. Temmuz ayında da benzer bir şikayetimiz olmuştu. Bu sefer ki hiçbirimizin inanamadığı bir şey. Ben hala uyuyamıyorum. Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz. Avukatımız gelecek, gerekli delilleri ilk gün verdik. Karşı taraf çıksın konuşsun, istediğini yapsın. Görüntüler var" dedi.

Halil Sezai'ye ait yeni görüntülere ilişkin konuşan Meriç, "Eve girdiği odunla oradaki aynayı kırmaya çalışıyor. Ayna kırılmıyor ve devam ediyor. Hepimizin başında ciddi şeyler geçti. Babamın yaşadığına şükrediyorum. Bu adam sokakta dolaşıyor. Uyuyamıyoruz, akşam birisi mi girecek eve başımıza bir şey mi gelecek diye endişeleniyoruz. Sabah 08.30'da 67 yaşında bir insanın evine girip nasıl böyle şeyler yapılabilir. Nasıl bir mantıktır" diye konuştu.

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(DHA)

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