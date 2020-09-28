HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Halil Sezai’nin tutukluluğuna itiraza mahkemeden ret

Halil Sezai’nin tutukluluğuna itiraza mahkemeden ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Tuzla’da komşunu darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanan Halil Sezai’nin avukatlarının tutuklama kararına yaptıkları itiraz reddedildi.

Tuzla’da komşunu darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanan Halil Sezai’nin avukatlarının tutuklama kararına yaptıkları itiraz reddedildi. Sezai’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden Halil Sezai, çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı. Sezai’nin avukatları Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler 22 Eylül’de Anadolu Sulh Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti. İtiraz dilekçesinde Sezai hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.
Tahliye talebi reddedildi
Talebi değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, suçun mahiyeti, delil durumu ve şüphelinin tutukluluk süresini nazara alarak, tutuklama kararında usul ve kanuna aykırılığın bulunmadığını belirtti. Tahliye talebinin reddine karar veren mahkeme, Halil Sezai’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Ne Olmuştu?
Tuzla’da 15 Eylül’de Halil Sezai, film çekimi nedeniyle tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp etmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Halil Sezai, 18 Eylül Cuma günü çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Yer: Antalya! Tonlarca balık ortalığa saçıldıYer: Antalya! Tonlarca balık ortalığa saçıldı
İstanbul’da sular ne zaman gelecek?İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin hayatını kaybetti
Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin hayatını kaybetti
AK Parti'den CHP'ye 'Ermenistan' tepkisi
AK Parti'den CHP'ye 'Ermenistan' tepkisi
Hayvanat bahçesinden kaçan yavru maymun elektrik akımına kapıldı
Hayvanat bahçesinden kaçan yavru maymun elektrik akımına kapıldı
İzmir’de garip olay! Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı
İzmir’de garip olay! Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı
Tunceli'de koronavirüs tedbiri! 15 gün boyunca eylem ve etkinlikler kısıtlandı
Bir ilde korona tedbiri! 15 gün boyunca kısıtlandı
Antalya'da trafikte 'pes' dedirten olay!
Antalya'da trafikte 'pes' dedirten olay!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.