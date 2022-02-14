Halk ekmeğe indirim mi yapıldı? Halk ekmek ne kadara düştü? Halk ekmek ne kadar oldu?

Halk ekmek çoğu vatandaşın kesesine uygun olması ile biliniyor. Ancak son zamanlarda halk ekmeğine de yapılan zamlar vatandaşın moralini bir hayli bozmuştu. KDV'nin 7 puan düşürülmesinden sonra belli başlı gıda ürünlerine indirim geldi. Onlardan biri de halk ekmek fiyatı. Peki halk ekmek ne kadara düştü, halk ekmek ne kaç TL oldu gelin beraber öğrenelim.

HALK EKMEK NE KADAR OLDU?

KDV oranlarının temel gıda ürünlerinde düşürülmesinin ardından indirimler takip ediliyor. KDV'de uygulanan oran 7 puanlık oldu. Halk ekmek fiyatına dair ilk açıklama Karatay Halk Ekmek fabrikasından geldi ve halk ekmeklerinde indirim uygulandığını belirtti. Bu adımın ardından temel gıda üreticilerinin indirim yapması beklenirken Karatay Halk Ekmek fabrikasından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2 lira 35 kuruştan satılan ekmek fiyatını 2 TL'ye düşürme kararı aldığını açıkladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da söz konusu açıklamayı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Hasan Kılca;

"Temel gıdada KDV oranını yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu kararın hem esnafımızda hem de vatandaşlarımızda önemli bir rahatlamaya vesile olacağına inanıyoruz. Bu gelişme ile İşletmecimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde Karatay Halk Ekmek Fabrikası fiyatını 2.35'ten 2 TL'ye indirdi. Sağlıklı bir ortamda üretilen ekmeklerle vatandaşımıza hizmet veren Karatay Halk Ekmek Fabrikası yönetimini ve çalışanlarını bu süreçteki hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız bu ekonomik darlığı daha az hissederek atlatmak adına bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İSTANBUL'DA HALK EKMEK KAÇ TL OLDU?

Halk ekmeğe üst üste yapılan zamlar sonrasında vatandaşlar İstanbul'da halk ekmek kaç tl şeklinde araştırmalara başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; "11 Şubat Cuma gününden itibaren İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.



