"Halk Kültürü Ahilik ve Kastamonu Sempozyumu" sona erdi

Kültür Konseyi Derneği Başkanı Metin Eriş, "Ahilik teşkilatı bütün bir Türk coğrafyasının müessesesidir." dedi.

Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 akademisyenin katıldığı "Halk Kültürü Ahilik ve Kastamonu Sempozyumu"nun sona erdiğini söyledi.

Ahiliğin Türk kültürünün temelinde olduğunu anlatan Eriş, "Türk kültür hayatı ve temelinde öyle müesseseler var ki siz bunu şeklen kaldırmış bile olsanız yapı içerisinde halkın sahipliği ile o yürür. Ahilik bir halk kültürü. Ahilik şeklen ortadan kalmış olarak görünüyor olsa bile esnaf teşekkülleri var." diye konuştu.

Esnaf ve ticaret odalarına önemli görevler düştüğünü vurgulayan Eriş, "Ticaret odaları ve esnaf teşkilatları aslında bir bakıma bunun devamını sağlayacak müesseseler. Esnaf odaları ve ticaret odaları bunu yüklendiklerinde Türk iktisadi ve sosyal hayatı yeni bir ivme kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Ahiliğin Türklere ait olduğunu belirten Eriş, şöyle devam etti:

"Orta Asya'dan getirdiğimiz değer hükümlerini İslamiyetin değerleri ile bütünleştiren bir grup, sosyal yapının temelini teşekkül edebilecek tarzla Ahilik teşkilatını kurmuştur. Kırşehir ilimizin bunu sahiplendiğini hepimiz biliyoruz ama bu yapı sadece Kırşehir ilimizin değil, Ahilik teşkilatı bütün bir Türk coğrafyasının müessesesidir."

Eriş, dün başlayan sempozyumda bildiri sunan 25 akademisyenin yarısının Kastamonulu olduğunu kaydetti.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu ise Kastamonu'nun önemli bir kent olduğunu belirterek, sempozyumda Ahilik kültürünün Kastamonu kültürü üzerine etkilerinin irdelendiğini söyledi.

