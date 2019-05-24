HABER

"Halk Kültürü Ahilik ve Kastamonu Sempozyumu" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 21:51 | Son Güncelleme

Kültür Konseyi Derneği Başkanı Metin Eriş: -"Ahilik teşkilatı bütün bir Türk coğrafyasının müessesesidir"

Kültür Konseyi Derneği Başkanı Metin Eriş, "Ahilik teşkilatı bütün bir Türk coğrafyasının müessesesidir." dedi.

Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 akademisyenin katıldığı "Halk Kültürü Ahilik ve Kastamonu Sempozyumu"nun sona erdiğini söyledi.

Ahiliğin Türk kültürünün temelinde olduğunu anlatan Eriş, "Türk kültür hayatı ve temelinde öyle müesseseler var ki siz bunu şeklen kaldırmış bile olsanız yapı içerisinde halkın sahipliği ile o yürür. Ahilik bir halk kültürü. Ahilik şeklen ortadan kalmış olarak görünüyor olsa bile esnaf teşekkülleri var." diye konuştu.

Esnaf ve ticaret odalarına önemli görevler düştüğünü vurgulayan Eriş, "Ticaret odaları ve esnaf teşkilatları aslında bir bakıma bunun devamını sağlayacak müesseseler. Esnaf odaları ve ticaret odaları bunu yüklendiklerinde Türk iktisadi ve sosyal hayatı yeni bir ivme kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Ahiliğin Türklere ait olduğunu belirten Eriş, şöyle devam etti:

"Orta Asya'dan getirdiğimiz değer hükümlerini İslamiyetin değerleri ile bütünleştiren bir grup, sosyal yapının temelini teşekkül edebilecek tarzla Ahilik teşkilatını kurmuştur. Kırşehir ilimizin bunu sahiplendiğini hepimiz biliyoruz ama bu yapı sadece Kırşehir ilimizin değil, Ahilik teşkilatı bütün bir Türk coğrafyasının müessesesidir."

Eriş, dün başlayan sempozyumda bildiri sunan 25 akademisyenin yarısının Kastamonulu olduğunu kaydetti.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu ise Kastamonu'nun önemli bir kent olduğunu belirterek, sempozyumda Ahilik kültürünün Kastamonu kültürü üzerine etkilerinin irdelendiğini söyledi.

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Bakan Dönmez, madencilerle iftar yaptıBakan Dönmez, madencilerle iftar yaptı
Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahilik KASTAMONU Sempozyum

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: En az 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: En az 2 terörist öldürüldü

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

İstanbul Sultanbeyli'de kamyon vatandaşlara çarparak dükkana girdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.