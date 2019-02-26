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Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 13:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan halk otobüsü, bariyerlere çarptı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan halk otobüsü, bariyerlere çarptı. Yaralanan 4 yolcu hastanelerde tedaviye alındı. Kaza, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Bulvarı meydana geldi. Yusuf Kaya yönetimindeki 07 AU 0415 plakalı halk otobüsü, varyanttan indiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs bariyerlere çarptı. Bariyerin bir kısmı otobüsün orta kapısından içine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada, 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, diğer yolcular başka otobüsle yollarına devam etti. Kazanın şokunu atlatamayan otobüs şoförü Yusuf Kaya, aracın yağmur nedeniyle kontrolden çıktığını belirterek, "Hızımız fazla olmamasına rağmen bir anda yoldan çıktık. Şans eseri küçük sıyrıklarla atlattık" dedi. Otobüste yolcu olarak bulunan Derya Salaman ise "Yağmur nedeniyle otobüs kayınca bir anda yoldan çıktı. Şansımız varmış yaralanmadan kurtulduk" diye konuştu.

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