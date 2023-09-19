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Halk otobüsü esnafı fiyatlara isyan etti: Karar aldık, taşımayacağız

19.09.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk otobüsü esnafının zor durumda olduğunu söyleyen Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, "22 kalem ücretsizlerimizden abonman, 62-64 yaş ve bazı ücretsizleri taşımayacağız. Gazi ve şehit aileleri, basın mensupları ve polis hariç taşımayacağız. Ancak 65 yaş üstü konusunda 15 Ekim itibarıyla Türkiye genelinde ne karar alınırsa ona uyacağız" dedi.

Halk otobüsü esnafı fiyatlara isyan etti: Karar aldık, taşımayacağız

TÖHOB ve Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, gelir desteği ödemelerinin yüzde 40’tan yüzde 70’e çıkarılması talebiyle Başkent İlçeler Terminali önünde basın açıklaması yaptı. Halk otobüsü esnafının da katıldığı basın açıklamasında konuşan TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile alınan gelir desteği ödemesinin yüzde 70’e çıkarılması kararının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilmesi durumunda perşembe gününden itibaren abonman kartlarını geçerli görmeyeceklerini ve 62 ila 64 yaş arasını ücretsiz taşımayacaklarını söyledi.

"HÜKÜMETİMİZDEN BİR DESTEK OLMAZSA..."

Günlük 300 ila 400 arasında ücretsiz yolcu taşıdıklarını belirten Kara, “15 lira ile çarptığınız zaman ortalama günlük 5 bin lira değerinde taşımacılık yapıyoruz. Biz Türkiye genelinde tüm kooperatif başkanlarımız ile Ankara’da bir toplantı yaptık. 15 Ekim itibarıyla eğer hükümetimizden herhangi bir destek olmazsa taşımayacağız diye karar aldık” dedi.

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"TAM BİLET FİYATLARININ YÜZDE 70 OLMASI LAZIM"

“Ben buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza şunu söylemek istiyorum” diye devam eden Kara, “İzmir’de bir yolcu maliyeti 41 lira, Ankara’da 29 buçuk lira. Biz bugün 15 liraya Ankara’da yolcu taşıyoruz. Aktarmayı hesaplarsak 11 liraya geliyor. Ücretsizleri, abonmanları hesaplarsak 7 liraya denk geliyor. Ankara ilçelerimiz de aynı şekilde. Eğer gelir destekleri ödenemezse Polatlı’dan Ankara’ya, Haymana’dan Ankara’ya, Elmadağ’dan Ankara’ya ücretsiz taşımacılık yapamayacağız. Bizim taşımacılık yapabilmemiz için yüzde 40 olan tam bilet fiyatlarımızın yüzde 70 olması lazım” ifadelerini kullandı.

15 EKİM'E DİKKAT ÇEKTİ

62-64 yaşın ücretsiz taşınması kuralının kanunla olmadığını iddia eden Kara, “22 kalem ücretsizlerimizden abonman, 62-64 yaş ve bazı ücretsizleri taşımayacağız. Gazi ve şehit aileleri, basın mensupları ve polis hariç taşımayacağız. Ancak 65 yaş üstü konusunda 15 Ekim itibarıyla Türkiye genelinde ne karar alınırsa ona uyacağız. Mansur Yavaş, geçtiğimiz hafta Büyükşehir AK Parti Grubu'nun verdiği önergeyi veto ederse perşembe günü sabah vatandaşlarımızın EGO otobüslerini tercih etmelerini rica ediyoruz. Esnaf olarak karar aldık, taşımayacağız. Kamuoyuna bunu duyuruyorum. Ücretsizlerin belirli kalemleri veto edilirse taşınmayacak” diye konuştu.

"BİZİM İÇİN ACİL BİR ÇÖZÜM BULUN"

Ankara halkından özür dilediğini kaydeden Kara, “Bizi mazur görsünler. Ücretsiz taşımacılığın belirli bir kısmını yapamayacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 4 grup başkanvekilimize sesleniyorum; bizim işimize acilen kalıcı bir çözüm bulun. Siyaset bizim üzerimizden yapılmasın. Biz sabah çöpçülerle kalkan, akşam bekçilerle yatan halk otobüsü esnafıyız” ifadelerini kullandı.

"HER GÜN ÖLMEKTENSE BİR KERE ÖLELİM"

Halk otobüsü esnafının her şeyi göze aldığını söyleyen Kara, “İptal olacaksa iptal olsun, ceza yenecekse ceza yensin. Büyükşehir Belediyesi, biz taşımadığımız andan itibaren EGO araçlarını çoğaltacak ve ceza yazmaya başlayacak. Cezaları ödemekle bitiremiyoruz. Esnafımız ‘her gün ölmektense bir kere ölelim’ diyor. 15 Ekim’den itibaren Türkiye geneli halk otobüsü esnafı, ‘ücretsiz yolcu taşımacılığı yapmayacağız’ diyor” dedi. (İHA)

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Ankara halk otobüsü

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