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Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da halk otobüsü şoförü Basri Yağcı, otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da halk otobüsü şoförü Basri Yağcı, otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Şoför Basri Yağcı, "İnsanlık görevi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi. Olay anı otobüsteki araç kamerasına da yansıdı. Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren YÜNTAŞ şirketine ait halk otobüsünün şoförü Basri Yağcı, dün saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar Termal- Çarşı seferi sırasında Ömer- Gecek Termal bölgesinden eşiyle birlikte otobüse binen bir yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Diğer yolcular rahatsızlanan erkek yolcuya müdahale ederken, otobüs şoförü de hastaneye doğru yöneldi. Güzergah üzerinden iki durağı geçen şoför rahatsızlanan yolcuyu özel bir hastaneye bıraktı. Acil servis önüne kadar gelen otobüsten inen yolcu hastaneye kendi imkanlarıyla girdi. 'DAKİKAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM' Şoför Basri Yağcı, rahatsızlanan kişiyi en yakın hastaneye götürdüğünü belirterek, olayı şöyle anlattı: "Hat üzerinde bir amcayı termal bölgesinden aldım. Aldığımda çok neşeli, gayet güzeldi amcanın halleri, gülüyordu. Hatta bana selam verdi, halimi hatırımı sordu. Aradan 10 dakika geçtikten sonra arkadan bir yolcu, amcanın rahatsızlandığını söyledi. Ben de dakikayı hiç düşünmeden, beklemeden otobüsü direkt hastaneye sürdüm. Amcayı en yakın hastanenin acil servisine bıraktım. Güzergah değiştirme gibi bir durum olmadı. Çünkü güzergahım üzerinde hastane vardı. Oraya bıraktım amcayı." 'KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI' Rahatsızlanan kişiye geçmiş olsun dileklerini de ileten Basri Yağcı, "İnsanlık görevi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı diye düşünüyorum. Kendisine burada geçmiş olsun dileklerinde buluyorum. Tüm şoför arkadaşların da bu şekilde olaylarla karşılaştıklarında daha hassas olmaya davet ediyorum. Hiç düşünmeden gerekirse güzergah dışına çıkarak hastaneye yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi. Diğer yandan olay anı otobüsteki araç kamerasına yansıdı.

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