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Halkbank personel alımı başvurusu başladı! İşte Banko hizmetleri asistanı başvuru şartları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

Halkbank personel alımı heyecanı başladı. Kariyer hedefinde bankacılık olanlar, Halkbank tarafından yapılacak alımlara büyük ilgi gösteriyor. Halkbank Banko Hizmetleri Asistanı alımı için 29 Haziran'da başlayan başvurular 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek. İşte başvuruda bulunacak adayların bilmesi gereken detaylar...

Halkbank personel alımı başvurusu başladı! İşte Banko hizmetleri asistanı başvuru şartları

Halkbank personel alımı yapacağını duyurdu. Kurumun internet sitesinden duyurulan ilana göre Banka Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak alımların başvuruları 29 Haziran itibariyle başladı. Adaylar 12 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Bu noktada adayların en fazla merak ettiği konuların başında başvuruların nereden yapılacağı ve başvuru şartları geliyor.

Sınav başvurusu nasıl yapılıyor?

Halkbank personel alımı için başvuru işlemleri http: //sinav.basvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden yapılacak. Adayların başvuru bedeli olarak 95 TL ödemesi gerekiyor. Ödemeyi banka yoluyla ya da başvuru adresi yoluyla internet üzerinden tahsil edilebiliyor.

Sınav tarihi

Banka Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak sınav 8 Ağustos 2020 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuru koşulları

  1. T.C. vatandaşı olmak

  2. 01.01.1990 ve sonraso doğumlu olmak.

  3. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31.12.2020 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak.

  4. İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

  • Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden 14.08.2020 itibarıyla mezun olmak.

  • Başvuru için "Alım Yapılacak İller" listesinde belirtilen ilde ikamet zorunludur. Adaylar Mernis'ten teyit edilen ikamet iline göre başvuru yapabilecektir. İkamet ili "Alım Yapılacak İller" listesinde yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  • Sınav; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde gerçekleştirilecektir.

    • Sınav süreci

    Yazılı sınavda adaylar "Genel Yetenek Testi"ne girecekler. Bu sınavdan (60) ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday mülakata çağırılacaktır.

    Alım yapılacak iller

    Halkbank personel alımı; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illeri için yapılacaktır.

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