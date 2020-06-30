Halkbank personel alımı başvurusu başladı! İşte Banko hizmetleri asistanı başvuru şartları

Halkbank personel alımı yapacağını duyurdu. Kurumun internet sitesinden duyurulan ilana göre Banka Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak alımların başvuruları 29 Haziran itibariyle başladı. Adaylar 12 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Bu noktada adayların en fazla merak ettiği konuların başında başvuruların nereden yapılacağı ve başvuru şartları geliyor.

Sınav başvurusu nasıl yapılıyor?

Halkbank personel alımı için başvuru işlemleri http: //sinav.basvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden yapılacak. Adayların başvuru bedeli olarak 95 TL ödemesi gerekiyor. Ödemeyi banka yoluyla ya da başvuru adresi yoluyla internet üzerinden tahsil edilebiliyor.

Banka Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak sınav 8 Ağustos 2020 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuru koşulları