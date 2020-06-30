Halkbank personel alımı başvurusu başladı! İşte Banko hizmetleri asistanı başvuru şartları

Halkbank personel alımı yapacağını duyurdu. Kurumun internet sitesinden duyurulan ilana göre Banka Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak alımların başvuruları 29 Haziran itibariyle başladı. Adaylar 12 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Bu noktada adayların en fazla merak ettiği konuların başında başvuruların nereden yapılacağı ve başvuru şartları geliyor.
Halkbank personel alımı için başvuru işlemleri http: //sinav.basvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden yapılacak. Adayların başvuru bedeli olarak 95 TL ödemesi gerekiyor. Ödemeyi banka yoluyla ya da başvuru adresi yoluyla internet üzerinden tahsil edilebiliyor.
Banka Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak sınav 8 Ağustos 2020 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek.
T.C. vatandaşı olmak
01.01.1990 ve sonraso doğumlu olmak.
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31.12.2020 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak.
İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden 14.08.2020 itibarıyla mezun olmak.
Başvuru için "Alım Yapılacak İller" listesinde belirtilen ilde ikamet zorunludur. Adaylar Mernis'ten teyit edilen ikamet iline göre başvuru yapabilecektir. İkamet ili "Alım Yapılacak İller" listesinde yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Yazılı sınavda adaylar "Genel Yetenek Testi"ne girecekler. Bu sınavdan (60) ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday mülakata çağırılacaktır.
Halkbank personel alımı; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illeri için yapılacaktır.