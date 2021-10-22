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Halkbank: Reuters, ABD Temyiz Mahkemesi'nin bankanın ülkede yargılanabileceğine hükmettiğini bildirdi

22.10.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme, Halkbank'ın yaptığı başvuruyu reddederek bankanın, İran'a ABD yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmetti.

Halkbank: Reuters, ABD Temyiz Mahkemesi'nin bankanın ülkede yargılanabileceğine hükmettiğini bildirdi

ABD Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın yaptığı başvuruyu reddederek bankanın, İran'a Amerikan yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmetti.

Halkbank, İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlanması sonrası "Halkbank'ın Türkiye ile aynı anlama geldiğini; bu sebeple Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (Foreign Sovereign Immunities Act - FSIA) kapsamında ABD'de yargılanamayacağını savunarak yargılamanın iptali yönünde başvuru yapmıştı.

Reuters'ın haberine göre ABD 2. Temyiz Mahkemesi bugün, FSIA kapsamında Halkbank koruma altında olsa bile "Bankaya karşı suçlamaların ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğine" karar verdi.

Ajans, Halkbank'ı temsil eden Avukat Robert Cary ve bankanın son gelişmeyle ilgili yorum yapmadığını bildirdi.

Halkbank neyle suçlanıyor?

Savcılar Halkbank'ı, petrol gelirlerini altına ve ardından nakit paraya çevirerek İran'ın çıkarına olacak şekilde kullanılmasına yol açmakla ve bunu yaparken de kazancı meşru göstermek için sahte gıda ticareti belgeleri oluşturmakla suçluyor.

Halkbank'ın İran'a yasaklı fonlardan gizlice 20 milyar dolar transfer etmesi için yardımcı olduğu; bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD'nin mali sisteminde aklandığı iddia ediliyor.

Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.

Mahkemeden yapılan açıklamada ise Halkbank'ın, Türk hükümetinin İran doğalgaz ve petrolünden elde ettiği kazancın saklandığı yer olarak iş yaptığı; bu faaliyetlerin de kara para aklama şeması olduğunu savunulmuştu.

Halkbank, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'ın, bankanın yargılanabileceği yönünde verdiği karar için Şubat ayında temyiz başvurusu yapmıştı.

Daha önce davanın 3 Mayıs'ta başlamasına karar verilmiş ancak temyiz başvurusu nedeniyle yargılama, üst mahkemenin kararına kadar durdurulmuştu.

Üst mahkemenin temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından mahkemenin ilk duruşma için yeni bir tarih belirlemesi bekleniyor.

Yargıç Richard Berman, Halkbank davasıyla bağlantılı diğer davalara da bakmıştı.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın suçlu bulunduğu dava ile bahsi geçen şemada kilit pozisyonda olan ve yargılama sırasında suçunu itiraf ederek mahkemeyle anlaşan Rıza Sarraf'ın davalarında da yargıç Richard Berman'dı.

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