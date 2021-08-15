Halkı uyardılar! 'Marburg humması' alarmı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Gine'de bir kişide Marburg humması tespit edilmesinin ardından ülkedeki tüm sağlık kuruluşlarına bu hastalığın bulaşma olasılığının yüksek olduğu bildirildi.

"OLDUKÇA BULAŞICI"

Marburg virüsünün Ebola ile aynı aileye ait olduğu ve virüsün oldukça bulaşıcı kabul edildiği kaydedilen açıklamada, ülkedeki tüm sağlık tesislerinde virüs için hazırlık ve müdahale planları başlatıldığı aktarıldı.

Batı Afrika'da ilk kez görülen Marburg humması, 2014-2016 ve 2021'de patlak veren Ebola salgınının da çıkış noktası olan Gine'nin güneyindeki Gueckedou bölgesinde tespit edilmişti.

MARBURG HUMMASI NEDİR?

Ebola'nın yakın akraba türü olan Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti. İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor. Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişiyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg salgını görüldü. Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti. Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmedi. (AA)



