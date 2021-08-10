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DSÖ açıkladı: Batı Afrika'da ilk Marburg humması Gine'de görüldü

10.08.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gine'de Marburg hummasının tespit edildiğini ve bunun Batı Afrika'da bir ilk olduğunu duyurdu.

DSÖ açıkladı: Batı Afrika'da ilk Marburg humması Gine'de görüldü

DSÖ Afrika Direktörlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Gueckedou bölgesinde bir klinikte tedavi gören ve akabinde hayatını kaybeden bir hastadan alınan örneklerde, Marburg hummasının tespit edildiği bildirildi.

Hastadan alınan örneklerin gönderildiği Senegal'deki Pasteur Enstitüsünün de Marburg humması tanısını doğruladığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkede 2014-2016 ve 2021'de patlak veren Ebola salgınının da yine Gueckedou'da ortaya çıktığı hatırlatıldı.

Marburg hummasının geniş bir alana yayılma potansiyeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Gine'nin benzer şekilde bulaşan Ebola ile mücadele tecrübesinden yararlanarak yerel yetkililerle çalışıldığı belirtildi.

Batı Afrika'da ilk kez Marburg humması görüldüğü vurgulanırken, virüsün tespit edildiği bölgenin Liberya ve Fildişi Sahili sınırında yer aldığı kaydedildi.

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ÖLÜM ORANI YÜZDE 90'A KADAR ÇIKABİLİYOR

Ebola'nın yakın bir "akraba türü" olan Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da, 12 Marburg salgını görüldü.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmedi.

Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
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