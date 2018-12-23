Halkın yoksullukla boğuştuğu Hindistan'da zenginler düğünlere servet harcıyor

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Halkın büyük bölümünün günlük 2 dolardan daha az kazandığı Hindistan'daki pahalı ve görkemli düğünler, ülkede gelir eşitsizliğindeki uçurumu gözler önüne seriyor. Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan, dinamik yapısıyla dünyanın en büyük 12. ekonomisi ve satın alma gücünde de dünya 4'üncüsü olmasına rağmen, 70 milyon Hint aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Hindistan'da her türlü lüksü barındıran, "a big fat wedding" (büyük şişman bir düğün) olarak adlandırılan düğün törenleri her geçen gün ülke çapında daha fazla tepki çekiyor. Düğün merasimi, ülkede doğumla ölüm arasındaki en önemli olaylardan biri olarak değerlendiriliyor. Hintler, "hayatta bir kere oluyor" mantığıyla ellerindeki tüm imkanları düğün organizasyonları için seferber ediyor. Ülkede tüm düğünler, değerlendirmeye alınarak Oscar törenine benzeyen "Grand Indian Weddings Awards (Büyük Hint Düğünleri Ödülleri)" isimli ödül töreniyle derecelendiriliyor. Ülkede zenginlerin statü göstergesi düğünler için evini ipotek ettirenlerin bile oluyor.

Genelde 3 ila 5 gün süren, bin kişi civarında konuğun katıldığı Hint düğünlerinde, dekor, ses ve ışık sistemlerine büyük önemi veriliyor ve her öğün yemekler ayrı bir konseptle sunuluyor. Hindistan'da kadınlar mirastan mahrum bırakıldığı için düğünlerde Türk kültürünün aksine kız tarafının daha fazla para harcadığı görülüyor. Kız tarafının yaptığı harcama, kız evlada verilen değerin ölçüşü olarak değerlendiriliyor. Düğün harcamaları konusunda herhangi bir kısıtlamanın olmadığı, son derece göz alıcı ve lüks organizasyonlara, dünyaca ünlü sanatçılar, sporcular ve siyasetçiler davet ediliyor. Genel olarak görücü usulünün hakim olduğu, gelenek, din, etnik köken ve bölgelere göre farklılık gösteren Hint düğünlerinin yeri ve saati Hint astrolojisine göre belirleniyor. - En fazla yoksulun yaşadığı ikinci ülke Dünya Bankasının 2017 verilerine göre, kişi başına düşen gelirin bin 820 dolar ve işsizlik oranının yüzde 4 seviyelerinde olduğu Hindistan'da, altın kaplamalı davetiyeler ve ünlü sanatçıların performanslarıyla düzenlenen düğünler, özellikle düşük ve orta gelirliler tarafından "yakışıksız bir zenginlik göstergesi" olarak algılanıyor.

Dünya Fakirlik Endeksi verilerine göre, Hindistan, 70,6 milyonluk aşırı yoksul nüfusuyla Nijerya'nın ardından dünyada en fazla yoksul nüfusu barındıran ikinci ülke. Ülkede halk lüks düğünlere tepkisini özellikle sosyal medya üzerinden gösteriyor. - 100 milyon dolarlık düğün Son olarak, Hindistan'ın en zengini, dünyanın ise en zengin 19'uncu kişisi Hint iş adamı Mukesh Ambani'nin kızının 10 Aralık'taki düğününde 100 milyon dolar harcaması sert şekilde eleştirildi. Ülkedeki The Daily Beast gazetesi editörlerinden Tanya Basu, Hindistan'da düğünün önemli bir kültür olduğunu ancak bir düğün için 100 milyon dolar harcanmasını anlaşılamaz bulduğunu dile getirdi. Basu, "Nüfusun büyük kısmı günde 1 dolar bile kazanamazken 100 milyon dolarlık bir düğün ne demek?" ifadelerini kullandı. Ahmedaban şehrinde yaşan aktivist Jignesh Mevani de Ambani'nin düğününü eleştirerek "Neredeyse Bollywood'un tüm yıldızlarıyla birçok politikacı Ambani'nin düğününe katıldı. Hindistan medyasında eleştirel bir haber gördünüz mü?" yorumunu yaptı.

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- "Bu anlayış kimseyi yoksulluktan kurtarmaz" Hint fotoğrafçı Himanshu Verma, "Hint düğünleri, dansçılar, dekoratörler, çiçekçiler, elektrikçiler ve aşçılar gibi birkaç yüz bin kişiye geçim kaynağı oluyor. Ancak bu anlayış, hiç kimseyi yoksulluktan kurtarmaz." ifadelerini kullandı. Gazeteci Manu Joseph de köşe yazısında, "Savurgan düğünler orta sınıf Hindistanlılara itici geliyor. Köylünün ve tarımın sıkıntıda olduğu dönemde bu kadar parayı nasıl harcarsınız?" değerlendirmesinde bulundu. - İngiliz Kraliyet ailesini geride bırakan düğünler Hint zenginlerin düğün harcamaları, dünya çapında çok sayıda kişinin merakla takip ettiği İngiliz Kraliyet ailesinin düğün masraflarını bile geçiyor. Ambani'nin kızı Isha Ambani ile milyarder Ajay Piramal'ın oğlu Anand Piramal'un Mumbai'deki 100 milyon dolarlık ülkenin en pahalı ikinci düğünündeki harcamalar, İngiliz Kraliyet tahtının varisi Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle'ın mayıstaki 46 milyon dolarlık düğününü bile geride bıraktı. 5 gün süren, yüzlerce film yıldızı ve ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da katıldığı Ambani'nin düğününde, Amerikalı pop şarkıcısı Beyonce sahne aldı. Bollywood'un Kralı olarak bilinen oyuncu Shah Rukh Khan ve çok sayıda ünlünün de onur konuğu olarak katıldığı düğüne 5 bin 200 davetli katıldı.

Sahara Kralı Subrata Roy'un iki oğlu için 2004'te aynı anda düzenlediği ve yaklaşık 11 bin davetlinin katıldığı düğün, hala "en pahalı Hint düğünü" olma rekorunu elinde bulunduruyor. Hindistan'ın Lucknow kentinde düzenlenen düğün için 123 milyon dolar harcandığını biliniyor. Dünyanın en zengin iş adamlarından Lakshmi Mittal'ın kızı Vanisha Mittal'ın, yatırımcı Amit Bhatia ile 2004'teki düğünü için de yaklaşık 60 milyon dolar harcandı. Birçok Bollywood ünlüsü ve siyasetçinin katıldığı düğün Paris'teki Versay Sarayı'nda yapıldı. Lakshmi Mittal'in yeğeni Shristi Mittal ile bankacı Gulraj Behl'in 2013'te Barselona'daki düğününün maliyeti ise 58 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. En pahalı 4'üncü Hint düğünü olan ve 5 gün süren organizasyon için Hindistan ve Tayland'dan, 200'den fazla aşçı, garson ve asistan getirildi. - Lüks düğünlerde yeni rota Türkiye Son dönemlerde Türkiye'de gelişen düğün turizmi nedeniyle Hintler, düğün için Türkiye'yi de tercih etmeye başladı. Hint zenginler, düğün için özellikle Antalya, Muğla ve İstanbul'u seçiyor.