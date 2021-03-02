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Hamam, yüzme havuzları, masaj salonları açıldı mı? Hangi illerde açılıyor?

02.03.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Hamam, yüzme havuzları, masaj salonları açıldı mı? Hangi illerde açılıyor?

Dün yapılan Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşmenin ilk adımlarını atacağımızı söyledi. Dün akşam yapılan açıklamadan sonra birçok kişi “hamam, yüzme havuzları, mesaj salonları açıldı mı? Hangi illerde açılıyor?” sorularının cevabını araştırmaya başladı? Peki çok uzun zamandır kapalı olan hamam, yüzme havuzları, masaj salonları ne zaman açılacak? Hangi illerde açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs tedbirlerinin belli başlı parametrelere göre kademeli bir şekilde kaldırılacağını açıkladı. Bu kaldırma süreci illerin risk miktarına göre farklı izlenecek. İller çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Peki hamam, yüzme havuzları, masaj salonları açıldı mı? Hamam, yüzme havuzları, masaj salonları hangi illerde açılıyor?

HAMAM, YÜZME HAVUZU VE MASAJ SALONLARI AÇILACAK MI

Cumhurbaşkanı, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında yeni normalleşme süreci hakkında son dakika dakika açıklaması yaptı. Yeni normalleşme süreci içerisinde halı sahaların sabah saat 9.00 ile akşam saat 19.00 arasında düşük riskli illerde hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.
Hamam ve yüzme havuzu hakkında bilgiler için İçişleri Bakanlığı’nın yayınlayacağı genelge bekleniyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Düşük riskli iller mavi renkle gösteriliyor.
Düşük riskli iller şunlar; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Orta riskli iller ise sarı renk ile gösterildi.
Orta riskli iller; Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Yüksek riskli iller haritada turuncu renk ile gösterilmekte.
Yüksek riskli iller şunlar; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Çok yüksek riskli iller haritada kırmızı renk ile işaretlendi.
Çok yüksek riskli iller şunlar; Edirne, Balıkesir, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye, Aksaray, Konya, Burdur.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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