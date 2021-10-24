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Hamaney'den 2 bin 825 mahkuma af

24.10.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 bin 825 mahkumun af kapsamına alınması veya cezalarının hafifletilmesi ile ilgili öneriyi onayladı.

Hamaney'den 2 bin 825 mahkuma af

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) doğum günü nedeniyle mahkumlara af veya ceza indirimi ile ilgili öneriyi kabul etti. Söz konusu kararın, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan 2 bin 825 mahkumu kapsadığı ve bu mahkumların af kapsamına alınarak serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Öte yandan, İran Yargı Erki Başkanı Gholam Hüsein Muhseni Ejei, Hameney’e yazdığı bir mektupta, gerekli şartlara sahip 3 bin 458 mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesini önermişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İran
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