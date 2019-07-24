HABER

Hamaney'in danışmanından 'Trump yönetimiyle müzakere etmeyiz' çıkışı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Askeri Danışmanı Hüseyin Dehkan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle hiçbir koşulda müzakere etmeyeceklerini ve muhtemel savaş durumunda ABD'nin bölgedeki askeri üslerini hedef alacaklarını söyledi.

Hamaney'in danışmanından 'Trump yönetimiyle müzakere etmeyiz' çıkışı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı ve eski Savunma Bakanı Dehkan, Al Jazeera televizyonuna verdiği mülakatta Basra Körfezi'ndeki gerginlik ve Tahran ile Washington'un müzakere ihtimalini değerlendirdi.

İngiltere'nin Basra Körfezi'ndeki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için Avrupa öncülüğünde bir koalisyon oluşturma önerisine değinen Dehkan, "Hürmüz Boğazı'nın statüsünde herhangi bir değişiklik tehlikeli karşılaşmanın kapılarını açabilir. Hürmüz Boğazı'nda ya herkes boğazın güvenliğinden faydalanarak petrolünü satabilsin ya da hiç kimse petrol satamasın. İran'ın denklemi budur." dedi.

"BÜTÜN ÜSLERİ VE BİRLİKLERİ HEDEF ALINACAK"

Mevcut ABD yönetimiyle hiçbir konuda müzakere etmeyeceklerini belirten Dehkan, şunları söyledi:

"Trump yönetimiyle hiçbir koşulda müzakere etmeyeceğiz. Savaş tehditleri de bir aldatmacadır. Eğer Washington savaşa girmeye karar verirse ABD güçlerinin bölgedeki bütün üsleri ve birlikleri hedef alınacak."

"BAE, İRAN'IN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Dehkan, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin, İran'ın ulusal güvenliğine tehdit haline geldiğini söyledi.

İranlı yetkili, konuya dair "Abu Dabi, İran'ın ulusal güvenliğine darbe vurmak isteyen Amerikalıların merkezi haline dönüştü." ifadelerini kullandı.

(AA)


Aracını satmak için notere gidince şaşkına döndüAracını satmak için notere gidince şaşkına döndü
Porto Rikolular Valinin İstifasını BekliyorPorto Rikolular Valinin İstifasını Bekliyor
Mueller: 'Rapor Trump’ı Tamamen Aklamıyor'Mueller: 'Rapor Trump’ı Tamamen Aklamıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin Savunma Bakanlığı'ndan 'Hong Kong’a girebiliriz' iması

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

İngiltere Maliye Bakanı Hammond istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Hammond istifa etti

ABD Büyükelçiliği'nden İbrahim Kalın ile Jeffrey görüşmesine ilişkin açıklama

ABD'den kritik görüşmeye ilişkin açıklama!

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşından haber var!

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşından haber var!

Bir darbe girişimi daha atlatıldı!

Bir darbe girişimi daha atlatıldı!

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.