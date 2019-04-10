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Hamas Güney Afrika'nın İsrail'deki diplomatik seviyesini düşürmesinden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 00:09 | Son Güncelleme

Hamas Güney Afrika'nın İsrail'deki diplomatik seviyesini düşürmesinden memnun

Hamas, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'deki diplomatik seviyesini düşürmesini memnuniyetle karşıladı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın pazar günü İsrail'deki diplomatik seviyesini düşürmesi kararına işaret edilerek, "Güney Afrika devletine, geleceğe yönelik bu adımından dolayı en derin teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu adımın, işgalci İsrail'e izlediği ırkçı ve saldırgan siyaset ve uygulamalarından vazgeçmesi ile Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık konusundaki haklarını teslim etmesi baskısı üzerinde önemli bir etkisi olacağı belirtilen açıklamada, "Güney Afrika'nın bu kararı, hem sembolik hem siyasi düzeyde pek çok siyasi anlam taşıyor." denildi.

Hamas, diğer ülkelerden Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hayallerini gerçekleştirinceye kadar işgal güçlerini boykot eden ve onları tecrit edecek benzeri adımlar atmasını istedi.

Güney Afrika'da iktidar partisi Filistinlilerle dayanışma amacıyla yaklaşık bir yıl önce aldığı kararı geçen pazar günü uygulamaya geçirerek İsrail'deki diplomatik temsil seviyesini düşürdüğünü açıklamıştı.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Lindiwe Sisulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Tel Aviv’deki büyükelçililik seviyesini irtibat bürosu seviyesine düşürmeyi planladığını, İsrail'e büyükelçilik düzeyinde bir temsilci atamayacaklarını kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Diplomatik temsil Güney Afrika Hamas israil

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