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Hamas heyeti Rusya'ya gitti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 04:58 | Son Güncelleme

Gazze'den Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığında bir heyet Rusya'ya gitti.

Hamas heyeti Rusya'ya gitti

Hamas Hareketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Filistin meselesine ilişkin konuların görüşülmesi hedefiyle kendilerinden bir heyet Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Heniyye ve yardımcısı Salih Aruri'nin de aralarında bulunduğu bir heyetin Moskova'ya ulaştığını söyledi.

Moskova'da ABD'nin sözde barış planına ilişkin konuların ele alınacağını dile getiren Kasım, heyetin Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te Filistin halkına karşı yapılan İsrail saldırganlığını tartışacağını kaydetti.

Kasım, Ruslarla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ve Filistin davası lehine uluslararası destek sağlanması için çalışmalar yürütüleceğini vurguladı.

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi de dün yaptığı açıklamada, hareketin Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale'nin Rusya'dan bir ziyaret daveti aldığını duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Hamas Hareketi İsmail Heniye rusya ziyareti

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