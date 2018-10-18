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Hamas'ın askeri kanadından İsrail'e videolu mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

Hamas'ın askeri kanadından İsrail'e videolu mesaj

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, yayınladığı videoda, İsrail'i, "yanlış hesap yapmamaları" konusunda uyardı.

Kassam Tugayları sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınladığı, bir kişinin fırlatılmak üzere roket hazırlığı içinde olduğu görülen kısa video görüntüsünün sonunda, Arapça ve İbranice "yanlış hesap yapmaktan sakının." ifadesi yer aldı.

İsrail'deki Kanal 10 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam, "Bu aşamada Gazze Şeridi'ne karşı askeri eylemde bulunulmaması, Hamas'ın üyelerini kontrol altında tutup tutmayacağını incelemek için Gazze'de cuma günü (yarın) düzenlenmesi beklenen gösterilerin beklenmesi" yönünde karar almıştı.

Kabinede ayrıca, "Gazze sınırındaki güvenlik çitine zarar verme teşebbüsü ile yanan uçurtma ve balonlara yönelik verilen tepkinin artırılmasına" karar verilmişti.

İsrail ordusu, dün sabah yaptığı açıklamada, Gazze'den atıldığı iddia edilen bir roketin İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinde bir eve isabet ettiğini belirtmişti.

Bu olayın ardından İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'deki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 1 Filistinli şehit olurken, 3 Filistinli de yaralanmıştı.

Gazze'deki gruplar, roket saldırısının kendileriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas israil İzzeddin Kassam

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