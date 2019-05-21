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Hamas'tan Araplar'a Bahreyn'deki çalıştaya katılmama çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 03:05 | Son Güncelleme

Hamas'tan Araplar'a Bahreyn'deki çalıştaya katılmama çağrısı

Hamas, Arap ülkelerine Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenecek ekonomi çalıştayı davetine katılmamaları çağrısında bulundu.

Hamas Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını ve destek vermelerini istiyoruz" denildi.

Manama'daki etkinliğin Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planı çerçevesinde Amerika'nın ilk faaliyeti olduğu belirtilen açıklamada, bu ekonomi çalıştayının düzenlenmesi konusunda Amerikan medyasında endişe yaşandığının gözlendiği vurgulandı.

Arap ülkelerinin "Yüzyılın Anlaşması" planının benimsenmesi ve uygulanması yönünde bir çalışma içine girmemesi uyarısı yapılan açıklamada, bu yönde atılan herhangi bir adım ve etkinliğin kirli hedefler içerdiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Bahreyn'in ve asil halkının Filistinlilerin katili siyonist düşmanlar tarafından topraklarının kirlenmesine karşı çıkacağının ümit edildiği" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Hamas siyasi, ekonomik ya da bir başka şekilde Yüzyılın Anlaşması planının uygulanmasının kabulüne ya da hazırlığına dönük tüm adımları reddetmektedir" ifadeleri kullanıldı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk etkinlik

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planı kapsamındaki ilk etkinlik olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden dün yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
"Filistin ve Yüzyılın Anlaşması" Bahreyn Hamas Hareketi

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