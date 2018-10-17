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Hamas'tan "Sosyal Güvenlik Yasası" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 01:17 | Son Güncelleme

Hamas Hareketi, Filistin hükümetinin kasım ayı başında yürürlüğe koyacağı yasayı reddederek uygulanmaması talebinde bulundu

Hamas'ın, Filistin hükümetinin kasım ayı başından itibaren uygulayacağı ve halkın da büyük tepkisine yol açan Sosyal Güvenlik Yasası'na karşı olduğu bildirildi.

Hamas Hareketinden yapılan açıklamada, kanunun uygulanmaması talep edildi.

Açıklamada, ilgili kanunun hazırlanmasında yasama kurumunu aşılarak temel hukuka aykırılıklar olduğu savunuldu.

Yasanın genel ve özel hakların korunmasını garanti altına alan hukuk mekanizmalarından mahrum olduğu iddia edilen açıklamada, 1 Kasım'da yürürlüğe gireceği belirtilen maddelerden bazılarında Filistin halkından birçok kesimin, esir, yaralı ve şehit ailelerinin haklarının yok sayıldığı öne sürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde pazartesi günü binlerce kişi Sosyal Güvenlik Yasası'nı protesto etmişti.

Sosyal medyada da aktivistler "Adil Sosyal Güvenlik Yasası İçin Filistin Hareketi" adlı bir kampanya başlatmıştı.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah dün, kanunun uygulama tarihinde bir değişiklik olmayacağını, kasım ayı başında yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Hamdallah, diğer yasalar gibi bunda da değişiklik ve düzenlemeler yapılacağını belirtmişti.

Sosyal Güvenlik Yasası, özel sektördeki 60 yaş üstü memurlara çalıştıkları yıl kadar, emekliye ayrılmadan önce yapılan aylık kesintiler ve aldığı ücrete göre belirli bir maaş verilmesini öngörüyor.

Özel sektördeki çalışanlardan aylık yüzde 7,2; işverenden yüzde 10,9 kesinti yapılmasını öngören yasa, emeklilik yaşını ise kadınlar ve erkeklerde 60 olarak belirliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Hamas sosyal güvenlik yasası

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