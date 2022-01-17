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Hamile hemşireye dört kişinin saldırısı sonrası sağlıkta şiddet yeniden gündemde

17.01.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir devlet hastanesinde dört hasta yakınının, hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi darp etmesinin ardından sağlık çalışanlarına şiddet konusu yeniden gündeme geldi. Şikayetçi olan Gülhan D. ifadesinde "Odada bulunanlar 'Yapmayın, kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" dedi. Türk Tabipleri Birliği, yeni bir 'Sağlıkta Şiddet Yasası' çıkarılması talebini yinelerken, Twitter'da da "Sağlıkta Şiddete Hayır" etiketiyle saldırıya tepki gösterildi.

Hamile hemşireye dört kişinin saldırısı sonrası sağlıkta şiddet yeniden gündemde

Uyarı: Şiddet içeren anlatı vardır, rahatsız edici bulabilirsiniz.

İstanbul Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde dört hasta yakınının, hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi darp etmesinin ardından sağlık çalışanlarına şiddet konusu yeniden gündeme geldi. Şikayetçi olan Gülhan D. ifadesinde "Odada bulunanlar 'Yapmayın, kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" dedi.

Türk Tabipleri Birliği, yeni bir 'Sağlıkta Şiddet Yasası' çıkarılması talebini yinelerken, Twitter'da da "Sağlıkta Şiddete Hayır" etiketiyle saldırıya tepki gösterildi.

DHA'nın haberine göre olay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Pazar günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Gülhan D., 16 Ocak günü kan alma biriminde görevli olarak çalıştığını ve olay sırasında kan aldığını söyledi.

Gülhan D. ifadesinde, G. A. isimli hastanın kan alma işleminin bitmesinin ardından başka bir hastayla ilgilendiğini anlattı:

"G. A. kan alımından dolayı ani baş dönmesi yaşamasın diye kendini iyi hissedene kadar koltukta oturtuyorduk. Bu kişi bana 'Ben kalkabilir miyim' dedi. Ben de 'Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz' dedim. Bana, 'Aman siz kaldırmayın sakın' dedi. Ben de diğer hastanın işlemlerine devam ettiğimden, 'Şu an sizinle ilgilenemiyorum, biraz beklerseniz yardımcı olacağım' dedim."

G. A.'nın koridora çıktığını, koridordan 'Kimse ilgilenmiyor' şeklinde bağrışma sesleri duyduğunu fakat başka bir hastayla ilgilendiğinden koridora çıkamadığını dile getiren Gülhan D., baygınlık geçiren G. A.'nın hasta yakınları ve orada bulunan doktorlar ile hemşireler tarafından yeniden kan alma odasına getirildiğini kaydetti.

Gülhan D., hastanın tansiyonuna bakılırken bir hasta yakınının kendisine "Bana ismini ver seni işinden edeceğim, sana göstereceğim" diyerek bağırdığını, başka bir hasta yakınının ise kendisine küfür ettiğini belirtti.

Hasta yakını N. K.'nin de elindeki poşetleri yere atarak kendisinin üzerine yürüdüğünü ifade eden Gülhan D., elleriyle kendisini korumaya çalıştığını belirterek, "Yaklaşmamasını söyledim şahıs birden elleriyle başıma saldırdı. Başörtümden tutarak sağa sola savuşturmaya başladı. Başörtümü açarak saçımı çekmeye başladı. Ben kendimi saldırıdan korumak amacıyla ellerimle şahsı iteklemeye kendimden uzaklaştırmaya çalıştım ancak kurtulamadım" dedi.

Gülhan D., saldırıdan kurtulmaya çalışırken kendisinden 4-5 metre uzaklıkta bulunan R. K.'nin koşarak kendisine uçan tekme attığını belirterek "Mesafe uzak olduğu için şahsın dizi suratımın sol kısmına geldi. Yüzümden darbe alınca ben yere yığıldım" dedi.

Gülhan D. yerdeyken hasta yakınlarının üzerine geldiğini, ellerindeki poşet, çanta ve diğer şeyleri kendisine fırlattıklarını ve kendisini sürüklediklerini belirtti.

Hemşire, "İçlerinden N. K. karnıma tekme atmaya başladı. Odada bulunanlar 'Yapmayın kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" şeklinde beyanda bulundu.

https://www.youtube.com/watch?v=o-wH0389brM

Kendi çabalarıyla ayağa kalktığını söyleyen Gülhan D., polis ekiplerini aradığını, hastane güvenliğinin de saldırganları kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Hemşire Gülhan D. ifadesinde "Ben 2 aylık hamileyim. Görevim esnasında bana saldıran, hakaret eden, tehditlerde bulunan, benim yaralanmama neden olan ve bana saldırarak karnımda bebeğimin düşmesine neden olacak şekilde beni darp eden A. K., N. K., R. K. ve H. K.'ten davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Saldırıya tepkiler

Saldırı hastane önünde protesto edilirken, Türk Tabipleri Birliği, "artık yeter" diyerek, etkili ve caydırıcı yeni bir Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılması taleplerini yineledi.

https://twitter.com/ttborgtr/status/1483144015784652809

Twitter'da da "Sağlıkta Şiddete Hayır" etiketiyle saldırıya tepki gösterildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Bu vandallık cezasız kalmamalı" dedi.

https://twitter.com/ssbsemihdurmus/status/1482993892014366728

https://twitter.com/Tlgaalkn/status/1483070030975840260

https://twitter.com/Kardiyoloji\_/status/1483103353894801413

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