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Hamile kadınının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

VAN'da, doğum sancıları tutan ancak kardan kapanan yollar nedeniyle hastaneye gidemeyen Süheyla Ateş (32), Büyükşehir Belediye ekiplerinin 7 saat süren  mücadelesi sonucu sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Hamile kadınının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, doğum sancıları tutan ancak kardan kapanan yollar nedeniyle hastaneye gidemeyen Süheyla Ateş (32), Büyükşehir Belediye ekiplerinin 7 saat süren mücadelesi sonucu sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Bahçesaray ilçesine bağlı Yaylakonak Mahallesi'nde yaşayan Süheyla Ateş'in doğum sancıları başladı. Mahalle yolu kardan dolayı kapalı olunca, Ateş'in yakınları yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan mahalleye 7 saat süren zorlu çalışmanın ardından ulaşabildi. Sağlık ekipleri, yolu açılan mahallede Ateş'e ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doğum Servisine alınan Ateş, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ateş, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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Hamile kadınının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

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