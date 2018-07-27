Hamile kalamıyorsanız D Vitamininiz eksik olabilir

‘Güneş girmeyen eve doktor girer’ ne kadar anlamı bir atasözüdür. Hangi hastalığa baksak altından D vitamini eksikliği çıkıyor. Bu kadar hayati bir vitaminken neredeyse 5 kişinin 4’nde D vitamini eksikliği görüyoruz. Vitaminden öte bizim için bir hormon diyebiliriz.
Peki biz nerede hata yapıyoruz ?
Kapalı mekanlarda fazlaca vakit geçiriyoruz.
Güneşten yararlanamıyor, koruyucu sürüyoruz.
Güneşlenme anlayışımız tamamen bronzlaşma üzerine !
D vitamini takviyeleri konusunda yeniliklere açık değiliz.
D vitamini üzerine fikir ayrılıkları yaşandığı için D vitamini seviyemiz maalesef ki yeterli değil.
Ve bu durumun yol açtığı problemlerden biri de infertilite (kısırlık). Kadın ve erkek infertilitesinde bakılması gereken ilk vitaminlerden biri! Kadınlarda menstrual döngünün baş hormonları östrojen ve progesteron düzeylerinin arttırılmasından ovulasyon’a kadar bir çok durumda D vitaminin etkisi vardır. Erkeklerde ise sperm sayısı, sperm kalitesi, testesteron seviyesi ve cinsel istek için oldukça önemlidir.
Tüp bebek tedavisi görüyorsanız ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız mutlaka D vitamininizi ölçtürün. Kısırlığınızın altında yatan bir sebep olabilir belki de !
Nelere Dikkat Etmeliyiz ?
İlk olarak en iyi D vitamini ilacı tabiî ki güneş ! güneşin dik geldiği saatlerde (11.00-14.00) arası koruyucu kullanmadan özellikle kol ve bacaklar güneş görücek şekilde güneşlenmeye özen gösterin. Güneşlendikten hemen sonra keselenmeyin ve çok sıcak duştan kaçının.
Güneşlenme ihtimaliniz yoksa;
D vitamini değeriniz <50 ng/ml ise bir doktor kontrolunde takviye almalısınız.
D vitamini yıllarca toksik etkisinden dolayı fazlasından kaçılan bir vitamin olsa da son çalışmalarda 70-80 ng/ml değerleri kabul görmektedir.
BHA içeren ve ayçiçek yağlı D vitaminlerinden uzak durun.
Haftalık ya da aylık D vitamini yüklemesi yerine günlük dozlarda kullanmanızı tavsiye ederim. Doz tamamen kişiye göre değişmektedir.
D Vitamini kullanırken takviyenizin K2 vitamini ile beraber olmasına özen gösterin. Fazla D vitamini kemiklerden kana kalsiyum geçişine sebep olabilir.
Çok kilolu olmaktan kaçının ve sağlıklı beslenin.
Dyt. FULYA BOZDEMİR
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