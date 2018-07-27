Hamile kalamıyorsanız D Vitamininiz eksik olabilir

‘Güneş girmeyen eve doktor girer’ ne kadar anlamı bir atasözüdür. Hangi hastalığa baksak altından D vitamini eksikliği çıkıyor. Bu kadar hayati bir vitaminken neredeyse 5 kişinin 4’nde D vitamini eksikliği görüyoruz. Vitaminden öte bizim için bir hormon diyebiliriz.

Peki biz nerede hata yapıyoruz ?

Kapalı mekanlarda fazlaca vakit geçiriyoruz.

Güneşten yararlanamıyor, koruyucu sürüyoruz.

Güneşlenme anlayışımız tamamen bronzlaşma üzerine !

D vitamini takviyeleri konusunda yeniliklere açık değiliz.

D vitamini üzerine fikir ayrılıkları yaşandığı için D vitamini seviyemiz maalesef ki yeterli değil.

Ve bu durumun yol açtığı problemlerden biri de infertilite (kısırlık). Kadın ve erkek infertilitesinde bakılması gereken ilk vitaminlerden biri! Kadınlarda menstrual döngünün baş hormonları östrojen ve progesteron düzeylerinin arttırılmasından ovulasyon’a kadar bir çok durumda D vitaminin etkisi vardır. Erkeklerde ise sperm sayısı, sperm kalitesi, testesteron seviyesi ve cinsel istek için oldukça önemlidir.