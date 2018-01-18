KADIN

Hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten 'şifacı' gözaltında

Hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten 'şifacı' gözaltında

Hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten 'şifacı' gözaltında

Gine'de hamile kalamayan kadınlara sahte bitkisel tedavi uygulayarak, kendilerini hamile zannetmelerine yol açtığı gerekçesiyle bir 'şifacı' gözaltına alındı.

1

N'na Fanta Camara'nın, hamile kalamayan kadınlara bitki kürleri ve ilaçlar vererek, kadınların karınlarının şişmesine ve hamile gözükmelerine yol açtığı belirtiliyor. Yaşları 17 ila 45 arasında değişen 700 kadının Camara'nın 'hamilelik tedavisi'nden etkilendiği belirtiliyor. Sahte tedavi için hastalar kadına 33 dolar ödüyor. Ülkede aylık ortalama gelir 48 dolar.

Polis, Camara'nın ayda binlerce dolar kazandığını tahmin ediyor. 'Şifacı' kadın ise sadece hastalara yardım etmeye çalıştığını söylüyor. Gine'nin başkenti Konakri'de Camara'nın tutulduğu polis merkezinin önünde 200'den fazla kadın, Salı günü protesto gösterisi düzenledi. Afrika'da geleneksel şifacıların tedavi uygulaması oldukça yaygın.

2

Dünya Sağlık Örgütü 2006 yılında Afrikalıların yüzde 80'inin geleneksel tedavi yöntemleri uyguladığını açıkladı. Protestoculardan biri BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu kadını ilk görmeye gittiğimiz günden bu yana bir yıl geçti" dedi.

4

"İlk ziyaretimiz sırasında istifra etmemize yol açan bitkisel kürler verdi. Bizim için iyi olduğuna bizi inandırdı. Biri bunu almaya devam ettiği zaman, karnı da şişmeye başlıyor. "Bir süre sonra, tekrar ziyaretine gittiğimizde, karnımıza dokunarak bizi muayene etti ve bize hamile olduğumuzu söyledi."

Camara'nın kendilerine doktora görünmemelerini tembihlediğini de söyleyen protestocu, hamile kaldıklarını öğrendikleri zaman şifacıya hediye olarak tavuk ve kumaşlar vermelerinin beklendiğini de söyledi.

Bazı kadınların 12 ila 16 ay boyunca karınlarının şiş kaldığı belirtiliyor. 47 kadını muayene eden bir doktor, kadınların uzun dönemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

5

Camara ise, yanlış bir şey yapmadığını savunuyor. Gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Kadınlara) rüyalarını gerçekleştirmeleri için yardım etmeye çok çalışıyorum ancak gerisi Allah'a kalmış" dedi. Mahkemenin Camara'yı yakın zamanda insanların hayatlarını tehlikeye atmaktan ceza vermesi bekleniyor.

BBC Türkçe

Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 1 Oy
    Gine'de hamile kalamayan kadınlara sahte bitkisel tedavi uygulayarak, kendilerini hamile zannetmelerine yol açtığı gerekçesiyle bir 'şifacı' gözaltına alınmış, Cezasını verirler herhalde.Ancak ABD duymasın vallahi oradaki herkese Silah gönderir temizletir orayı.
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten 'şifacı' gözaltında Hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten 'şifacı' gözaltında
2 Vücut tipinize göre kilo vermenin yolları Vücut tipinize göre kilo vermenin yolları
3 Nur topu gibi bir kediniz oldu! Nur topu gibi bir kediniz oldu!
4 Kan donduran gelenek! Kadınları kulübelere kapatıp ölüme terk ediyorlar Kan donduran gelenek! Kadınları kulübelere kapatıp ölüme terk ediyorlar
5 Prezervatife veda zamanı Prezervatife veda zamanı
6 Yaşamınızdan çıkarmanız gereken 7 kötü alışkanlık Yaşamınızdan çıkarmanız gereken 7 kötü alışkanlık

Haftanın En İyileri

1 Hamilesin dediler ancak gerçek ortaya çıkınca çok geç kalındı Hamilesin dediler ancak gerçek ortaya çıkınca çok geç kalındı
2 Elleri dondu, saçları buz tuttu! Dünya onu konuşuyor Elleri dondu, saçları buz tuttu! Dünya onu konuşuyor
3 Gizlenecek ya da utanılacak bir şey yok! Gizlenecek ya da utanılacak bir şey yok!
4 Her şeyi iki dakika kenara bırakın ve bunu okuyun! Sonsuza kadar yaşamınız değişebilir Her şeyi iki dakika kenara bırakın ve bunu okuyun! Sonsuza kadar yaşamınız değişebilir
5 Kadın bedenini ilmek ilmek işledi Kadın bedenini ilmek ilmek işledi
6 Regl döneminde kramplardan kaçınmanın yolları Regl döneminde kramplardan kaçınmanın yolları
İçerik

Tatilde çocuklara ders çalışması için baskı yapmayın

YAŞAM

Kim Kardashian'ın üçüncü kez anne oldu

YAŞAM

Bu hilelere hangimiz başvurmuyoruz ki?

Hastalıklar

Alüminyum tencereler demansı tetikliyor

SAĞLIK

Vücut tipinize göre kilo vermenin yolları

YAŞAM

Nur topu gibi bir kediniz oldu!

YAŞAM

Cinsel imalı her dokunuş, ruhsal ölüme götürüyor!

YAŞAM

Kan donduran gelenek! Kadınları kulübelere kapatıp ölüme terk ediyorlar

SAĞLIK

Mikroplar elde değil, tırnaklarda! Adeta bakteri yuvası

SAĞLIK

Geçmeyen mide bulantısının nedeni anksiyete olabilir

Cilt

Meğer güzelliklerini bu sıradışı ürünlere borçlularmış!

GENEL

Hangi ameliyat için hangi yaş uygundur, her ameliyat her yaşta yapılabilir mi?

YAŞAM

Sağlığınızdan daha değerli değil! Telefonunuzu asla koymamanız gereken 10 yer

SAĞLIK

Sperm kalitesi sperm sayısından daha önemli

SAĞLIK

Prezervatife veda zamanı