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Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Çocuklardan korkunç sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Adana'da "Çıtır" isimli hamile kediyi Pitbull cinsi köpeğin ağzına atarak telef olmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen çocukların basın mensuplarına, "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim", "Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" demesi hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 23 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına Pitbull cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesi'nde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı.

KUYRUĞUNDAN TUTUP KÖPEĞİN ÖNÜNE ATTI

Çocuklardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu sırada bir çocuk, kediyi kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı. Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu.

Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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ÇOCUKLAR GÖZALTINA ALINDI

Kedinin sahibi Zehra Kuşçu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden çocukların aynı mahallede ikamet eden A.Y. (13), kardeşi M.Ü.Y. (14) ve arkadaşları H.P. olduğunu tespit etti. Polis, A.Y.'nin kediyi tutup köpeğin ağzına attığını, köpeği tutanın ise kardeşi M.Ü.Y. olduğunu belirledi. Polis bu tespitler üzerine çocukları gözaltına aldı.

'BEN SENİ VURSAM ÜZÜLMEM, KEDİYE Mİ ÜZÜLECEĞİM'

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen çocuklar, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine götürüldü. Kediyi tutup köpeğin ağzına atan A.Y., basın mensuplarının "Kedi öldü hiç mi üzülmedin?" sorusu üzerine "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" yanıtını verdi.

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'ÇEKİN ALEM YAKIŞIKLI GÖRSÜN'

Çocuklardan birinin görüntülendiğini görünce "Çekin alem yakışıklı görsün" demesi dikkat çekerken, A.Y.'nin "Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" demesi herkesi hayrete düşürdü.

KÖPEĞİ DE SOKAKTA BULMUŞLAR

Çocuklar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcının karşısına çıkan çocuklardan A.Y.'nin yüzmek için evden çıktıklarını, bu sırada sokakta Pitbull cinsi köpek bulduklarını, onu da yanlarına aldıklarını, bir süre sonra sokakta kediyle karşılaştıklarını, kedinin kendisine saldıracağını düşündüğünü, bu nedenle kediyi tutup köpeğe attığını söylediği öğrenildi.

Diğer 2 çocuğun ise A.Y.'nin kediyi tutup köpeğe attığını, kendilerinin kediyi almaya çalıştığını ancak güçlerinin yetmediğini söylediği öğrenildi. Çocukların daha sonra köpeği bıraktıklarını belirttiği öğrenildi.

Şimdi her yerde Pitbull cinsi köpek aranıyor.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
BU ÇOCUKLAR ARTIK UÇMUS GEREKEN CEZA VERILMELİ SERBEST KALIRLARSA YARIN İNSANA ZARAR VERIR BU KÜÇÜK ADAMLAR
13-14 yaşlarında çocuklar bunlar şimdi bu kadar merhamet ve vicdan yoksunuysa ilerde kim bilir ne olur yazık!!
Allah belanızı versin zibidiler tıkın içeri bunları pitbullarıda salın üzerlerine çıkarmayın kurban olim
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