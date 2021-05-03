Hamile olduğundan habersiz kadın uçakta doğum yaptı

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hamile olduğundan habersiz kadın 30 bin feet yükseklikte, uçakta doğum yaptı.

Şans eseri uçaktaki yolculardan birinin hemşire olması sayesinde doğum başarılı geçti. Bebeğin ise 26-27 haftalık olduğu açıklandı.

Anne ve Raymond adı verilen sürpriz bebek uçak Hawaii'ye iner inmez hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Bebeğin babası Ethan Magalei, Facebook'ta küçük Raymond'un gelişiyle şaşkına döndüğünü yazdı ve bunu "mucize" olarak nitelendirdi.

Uçaktaki bu sürpriz doğum ise çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Doğum anını videoya çeken yolculardan birinin bu anları sosyal medya uygulaması TikTok'a yüklemesi ile bu hikaye kısa sürede viral oldu.

Videoda doğumdan hemen sonra hostesin 'Çoğunuzun muhtemelen duymuş olduğu gibi, uçakta yeni bir çocuk doğurduk, güzel bir alkış alalım' dediği duyuluyor.

Pek çok kullanıcı kadının hamileyken uçağa binmesini eleştirdi. Ancak, Star Online'a göre baba, eşinin uçakta doğum yapmadan önce hamile olduğunu bilmediğini söyledi.

Olayın geçtiğimiz Çarşamba günü yaşandığı açıklandı.

