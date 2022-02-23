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  4. Hamile olduğunu sandı, gerçek bambaşka çıktı! Tam 5 kilo... Ameliyatla alındı

Hamile olduğunu sandı, gerçek bambaşka çıktı! Tam 5 kilo... Ameliyatla alındı

23.02.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yaşayan 48 yaşındaki kadın, hamile olduğunu sanarak hastaneye gitti. Yapıla muayenede gerçek ortaya çıktı ve kadının yumurtalık ve rahmindeki 5 kilogramlık kist ameliyatla alındı.

Hamile olduğunu sandı, gerçek bambaşka çıktı! Tam 5 kilo... Ameliyatla alındı

Ilgın ilçesinde hamile olduğu şüphesiyle hastaneye başvuran kadının yumurtalık ve rahmindeki 5 kilogram kist çıkarıldı.

Karnındaki şişkinlik nedeniyle hamile olduğundan şüphelenen 48 yaşındaki E.K. 6 ay önce hastaneye başvurdu.

Yumurtalığında kist olduğunu öğrenen E.K, karnındaki şişlik artınca gittiği Konya Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ameliyat edildi.

Başarılı geçen ameliyat sonunda hastanın rahim ve yumurtalığındaki 5 kilogramlık kist alındı.

KADINLARA YILLIK TARAMA ÖNERİSİ

Hastanenin Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Sümeyya Şahin, hastaya ameliyat önerdiklerini, yapılan tetkikler sonucu kistin kötü huylu olmadığını düşündüklerini söyledi.

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Kistin çıkarılmasının ardından hastanın rahatladığını aktaran Şahin, "Ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hasta ameliyatı erteleyerek biraz kendisine zarar vermiş. Aslında kısa süren ve zorlanmadığımız bir ameliyattı. Daha küçük boyutlardayken ameliyat olsaydı, bu kadar büyümeyecekti." dedi.

Kadınlara yıllık taramalarını yaptırmalarını öneren Şahin, "Kadınlar karınlarındaki şişliği kilo alımı olarak düşünüyor ve doktora başvurmuyor. Böyle olunca daha büyük kitlelerle de karşılaşabiliyoruz. Şikayetler başladığında ertelemeden doktora gitmeleri daha doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

(AA)

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