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Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Hamileliğin en erken belirtileri nelerdir?

30.08.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik kadınlar için hassas ve önemli dönemlerden biridir. Hamilelik testleri ve ultrason ile hamile olunup olunmadığı kolay bir şekilde anlaşılabilir ancak bu adımlardan önce bazı belirtiler ile de hamilelik anlaşılabilir. Adet gecikmesinin yanında pek çok erken hamilelik belirtileri bulunmaktadır. Peki, Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Hamileliğin en erken belirtileri nelerdir?

Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Hamileliğin en erken belirtileri nelerdir?

Hamlileliğin en yaygın belirtisi olan adet gecikmesi düzenli adet gören kadınlarda en erken ve en güvenilir gebelik bulgusudur. Hamilelik belirtileri genellikle gebeliğin ilk 1-2 haftasında başlayabilir. Ancak hamilelik belirtileri ve belirtilerin şiddeti farklılık gösterebiliyor. Sizler için hamilelik belirtileri ve belirtilerin başlama dönemlerini haberimizde derledik.

HAMİLELİK TESTİ

HAMİLELİK (GEBELİK) BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelik belirtileri, gebeliğin ilk üç ayının başındaki 1-2 hafta içerisinde başlayabilir.

Gebeliğin ilk dört haftası, adet döneminin beklenmesinden dolayı fark edilemeyebiliyor.

Gebeliğin 4-6’ncı haftaları: Göğüslerde değişiklikler başlar ve göğüs boyutlarında artış olabilir. Aynı zamanda göğüs ucunda koyulaşma ve renk değişikliği gözlenebilir.

Bulantı ve kusmalar artar ve 9’uncu hafta civarında en üst seviyeye ulaşır.

Gebeliğin 8-10’uncu haftaları: kalp hızında artış görülebilir. Vücutta östrojen ve progesteron hormonlarının gebelik nedeniyle artmasıyla berber anksiyete, depresyon aşırı sevinç hali gibi duygu durumları gözlenebilir.

HAMİLELİĞİN EN ERKEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hamilelik belirtilerinin görülmesi ve şiddeti her kadından kadına farklılık gösterebilir.

Gebeliğin ilk haftalarında adet kanamasına benzer leke gibi çok az kanama görülebilmektedir. Bu kanamaya yerleşme kanaması adı verilir.

Erken dönemde görülebilecek hamilelik belirtileri:

  • Halsizlik, yorgunluk, uyku hali
  • Duygu durum değişiklikleri
  • Göğüslerde hassasiyet, şişkinlik
  • Göğüslerin uç kısmında koyulaşma
  • Sık idrara çıkma
  • Bel ve kasık ağrıları
  • Şişkinlik
  • Kalp hızında artış
  • Çarpıntı hissi
  • Kokulara karşı hassasiyet
  • Bulantı ve kusma
  • Vücut ısısında artış

HAMİLE

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hamilelik testi, gecikmiş adetin ilk gününden daha erken veya beklenen gebe kalma gününden yaklaşık 2 hafta sonra yapılır. Zigot rahim duvarına yapışana kadar hCG hormonu salgılanmaz, bu nedenle 10 günlük hamilelikten önce bir test veya başka testler yapılmamalıdır.


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