Hamilelik testi ne zaman yapılır? Testlerden hangisi daha güvenilirdir? Kaç çeşit hamilelik testi var?

Hamilelik testleri, hamileliğin saptanması için yapılan testler ve hamilelik döneminde yapılan testler olarak ikiye ayrılır.

Hamileliğin saptanması için, iki tane test vardır. Bunlardan bir tanesi kanda, diğeri idrarda yapılan testtir. Kanda yapılan testin güvenilirliği ve doğruluğu, idrarda yapılan teste göre çok daha yüksektir. Kanda yapılan testte, saptanmak istenen hormon seviyesi daha hızlı yükseldiği için, kan testini erken yaptırarak sonuç alınabilir.

Kanda yapılan testin adı; kanda beta HCG, idrarda yapılan testin adı da idrarda beta HCG'dir. Fakat idrar testleri eczanelerde veya diğer tıp merkezlerinde farklı isimlerle satılmaktadır.

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALI? KAN TESTİ İLE HAMİLELİĞİ BELİRLEMEK İÇİN...

Kan testiyle hamileliği belirlemek için, öncelikle en az bir günlük adet (regl) gecikmesi olması gerekir. Bu gecikmeyi takiben birinci veya ikinci gün yapılan kan testinde, Beta HCG adı verilen hormon ölçülerek hamilelik tanısı konulabilir.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir çok husus vardır. Beta HCG ölçüldüğünde ve bu normalden daha yüksek çıktığında, bu kişi hamile demek değildir. Çünkü hamilelik dışında Beta HCG hormonunu yükselten belirli rahatsızlıklar olabilir.

Örneğin; mol hidatiform adı verilen, kadının yumurtalıklarının geliştiği fakat hamilelikle sonuçlanmayan bir hastalık vardır. Bu hastalıkta Beta HCG yükselir.

Aynı şekilde dış gebelikte de Beta HCG yükselir, daha sonra bu değer giderek düşmeye başlar.

Her şey doğru olsa, embriyo annenin rahmine yerleşse bile kendi kendine düşebilir. Dolayısıyla sadece bir sefer kanda Beta HCG ölçmek yeterli değildir. Beta HCG ölçüldükten sonra, iki üç gün arayla tekrar ölçmekte fayda vardır. Böylece Beta HCG'nin artışı saptanır ve bu artışa göre hamileliğin gerçek bir hamilelik olup olmadığı anlaşılır.

Beta HCG belirli bir seviyeyi aştıktan sonra, ultrasonografi ile embriyonun anne karnında olduğunun anlaşılması daha sonra da kalp atışlarının duyulması ile gerçekten canlı bir bebek olduğunun teyit edilmesi gerekir.

İDRAR TESTİYLE HAMİLELİK NASIL BELİRLENİR?

İnsan koryonik gonadotropin (hCG) idrar testi bir hamilelik testidir. Hamile bir kadının plasentası, gebelik hormonu olarak da adlandırılan hCG üretir.

Hamileyseniz, test genellikle bu hormonu kaçırdığınız ilk adetten yaklaşık bir gün sonra idrarınızda tespit edebilir.

İdrar testleriyle hamilelik kan testine göre birazcık daha pratiktir. Çünkü bir laboratuvara ihtiyaç duyulmadan da idrar testiyle hamileliğin saptanması mümkündür.

HAMİLELİK İÇİN İDRAR TESTİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Ama burada dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta vardır. Bunlardan bir tanesi, kan testindeki gibi bir günlük gecikme idrar testi için yeterli olmamaktadır. Çünkü idrara geçen Beta HCG adı verilen hormon miktarı kana göre daha az olduğu için, testin gecikmeyi takiben en az 10 gün sonra yapılması gerekir.

YALANCI POZİTİF VE NEGATİFLİK ÇOK SIK GÖRÜLÜR

Genelde idrarda Beta HCG tayini için kullanılan kitler, kart test adı verilen hassasiyeti düşük testler olduğu için, bunların yalancı pozitiflikleri ve negatiflikleri çok sık görülmektedir. Buradaki sonuca bakarak hamilelikle ilgili bir kanıya kapılmamakta fayda vardır.

BAŞTA NEGATİF ÇIKIP, POZİTİFE DÖNEBİLİR!

İdrarda saptanan hormon seviyesi çok düşük olduğu ve kart testlerin bunu saptama olasılığı daha az olduğu için, ilk başta gebelik negatif çıkmasına rağmen daha sonra pozitife dönebilmektedir.

Uzman önerim idrar testi yapılmasındansa, kan testinin yapılmasıdır.

HAMİLELİK BELİRLEME TESTLERİNİN DOĞRULUK ORANI NEDİR?

Hamilelik belirlemek için kullanılan testlerde, sahte gebeliğin ya da dış gebeliğin dışında gebeliği takip tanısı konulmak isteniyorsa, mutlaka kan testlerinin kullanılması lazımdır.

Kan testinin doğruluk oranı yaklaşık % 99.9 civarındadır. Gecikmeyi takiben birinci gün içinde kan örneği alınıp Beta HCG testi yapıldığında, gerçek bir gebelik ise %99.9 oranında doğrudur. Emin olmak için, ilerleyen bir kaç gün içerisinde, yine kan testi yapmak ve testi doğrulamak gerekir.

İdrar testlerinin hassasiyeti ve doğruluk oranı bu durumda biraz daha düşüktür. Yaklaşık yüzde 85 civarındadır. Bu da anne adaylarına, hamileliğin tanısını koymada ve takibinde çok fazla yardımcı olmayacaktır.



