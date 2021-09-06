Hamilelikte bu besinler yarardan çok zarar veriyor!

Hamilelik döneminde doğru beslenme hem bebeğin gelişimi hem de annenin sağlığının korunması açısından önemlidir. Bu dönemde anne ve bebek sağlığına zararlı etkileri bulunan, kaçınılması gereken bazı besinler vardır. Peki hamilelik döneminde kaçınılması gereken besinler nelerdir? İşte detaylar…

YÜKSEK MİKTARDA CİVA İÇEREN BALIKLAR

Civa sinir sistemine, bağışıklık sistemine ve böbreklere zarar veren toksik bir elementtir. Gebelik döneminde yüksek miktarda civa içeren balıkların tüketilmesi bebeklerde ciddi gelişim bozukluklarına neden olabilir. Kılıç balığı, tonbalığı, kral uskumru ve köpek balığı yüksek miktarda civa içeren balık türleridir. Bu balıklar yerine civa içeriği düşük olan hamsi, somon, mezgit, alabalık, pisi balığı gibi türler tercih edilebilir.

ÇİĞ BALIKLAR ve KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Çiğ balıklar ve kabuklu deniz ürünlerinde bulunan Listeria bakterileri herhangi bir hastalık belirtisi göstermeseniz bile plasenta yoluyla bebeğinize geçebilir. Bu durum erken doğum, düşük, ölü doğum ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Az pişmiş/çiğ balıklardan, midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünlerinden kaçınılmalıdır.

ÇİĞ FİLİZLER

Son zamanlarda salatalarda sıklıkla yer verilen; yonca, mercimek ve maş fasulyesinin taze filizlerinde tehlikeli enfeksiyonlara neden olan Salmonella bakterisi çok kolay üreyebilmektedir. Bu nedenle çiğ filizler mutlaka pişirilerek tüketilmelidir.

ENERJİ İÇECEKLERİ

Enerji içecekleri içerdiği yüksek miktarlarda şeker ve kafeinin yanı sıra taurin, karnitin, inositol, ginkgo ve deve dikeni içerebilir.

Bu maddelerin hamilelik sırasında tüketiminin ne derece güvenli olduğu belirsizdir. Diğer bir yaygın bileşen olan Ginseng'in hamilelik sırasında kullanılması ise önerilmez. Gebelik dönemi boyunca enerji içecekleri içilmemelidir.

YIKANMAMIŞ MEYVE VE SEBZELER

İyi bir şekilde yıkanmamış meyve ve sebzelerin yüzeylerinde çeşitli bakteri ve parazitler bulunabilir. Henüz anne karnındayken Toksoplazma bakterisi ile enfekte olan bebeklerin çoğunda doğumda herhangi bir semptom görülmezken, körlük veya zihinsel engel gibi belirtiler yaşamın ilerleyen dönemlerinde gelişebilir. Sebze ve meyveleri tüketmeden önce iyice yıkanıp temizlenmesi, temizliğinden emin olunmayan yerlerdeki sebze ve meyveleri tüketilmemesi gerekir.

PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ SÜT, PEYNİR VE MEYVE SUYU

Çiğ süt, pastörize edilmemiş peynirler ve meyve suları zararlı bakterileri içerebilmektedir. Küfle olgunlaştırılmış, gorgonzola ve rokfor gibi peynir çeşitlerinden kaçınılmalıdır. Pastörizasyon, ürünlerin besin değerini değiştirmeden zararlı bakterileri öldürmenin en etkili yoludur. Enfeksiyon riskini en aza indirmek için sadece pastörize edilmiş çeşitleri tüketilmelidir.

ALKOLLÜ İÇECEKLER

Düşük ve ölü doğum riskini artırdığı için hamileyken alkol almaktan tamamen kaçınılması gerekir. Küçük bir miktar bile bebeğinizin beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

