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Hamilelikte yapılan 5 hata! Hamilelikte nelere dikkat edilmeli?

17.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebelik süresince anne adaylarının yaptığı bazı hatalar bulunuyor. Bilmeden yaptığımız bu hatalar ne yazık ki bazı noktalarda kendimizi ve bebeğimizi tehlikeye atıyor. Hamilelik her anne adayı için çok özel bu süreç. Hamilelik sürecini iyi geçirebilmek adına dikkat edilmesi gereken bazı noktalar ve yapılmaması gereken yaygın hatalar bulunuyor. Peki, Hamilelikte nelere dikkat edilmeli? İşte hamilelikte başlıca yapılan o 5 hatanın detayları…

Hamilelikte yapılan 5 hata! Hamilelikte nelere dikkat edilmeli?

Gebelik süreci, karnınızdaki bebeğinizin sağlıklı bir biçimde dünyaya gelmesi için kritik bir dönem oluyor. Bu süreçte yaptığınız hatalar ne yazık ki pek çok açıdan zarar verebiliyor. Gebelik boyunca aşırı davranışlardan uzak durup dikkatli davranmanız gerekiyor. İlk defa anne olacaklar, hamilelik sürecinde olanlar ve hatta daha önceden gebelik yaşamış kişiler bile bu hataları bilmeden yapabiliyor. Bu noktalara dikkat edildikten sonra daha sağlıklı bir hamilelik süreci yaşamak mümkün.

İŞTE O 5 HATA!

Gebelik süresince yapılan 5 hata şu şekilde sıralanıyor:

1) Fazla Yemek Tüketmek
Karnınızda bir bebeğinizin olduğu daha fazla yemek tüketmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. İki kişilik yemek yemeniz bebeğinize faydadan çok ne yazık ki zarar veriyor. Fazla kilo almanız doğum esnasında birçok probleme yol açacağı gibi doğum sonrasında da pek çok soruna yol açabiliyor.

hamile - yemek

2) Az Su Tüketmek
Günlük hayatımızdaki su tüketiminin önemi hamilelikte de büyük bir önem taşıyor. Hamilelik süresince yeterince su tüketmeniz hem kendinize hem de bebeğinize oldukça yararlı oluyor. Bu nedenle az su tüketiminden kaçınmamız gerekiyor.

hamile - su

3) Yumuşak Olmayan Yatakta Yatmak
Gebelikte göbeğin büyümeye başlaması ile birlikte ağırlık merkezi öne doğru kayıyor. Bu nedenle bel ve sırt ağrıları ortaya çıkıyor. Bilinenin aksine sert yatak yerine yumuşak yatakta yatmak bu ağrıların önüne geçmekte büyük bir önem taşıyor.

hamile - uyku

4) Aşırı Kahve Tüketimi
Gebelik süresince fazla kahve tüketimi ne yazık ki vücudumuzu olumsuz yönde etkiliyor. Kahvenin uykusuzluk, çarpıntı ve gebeliğin ilerleyen aylarında mide reflüsüne yol açabilmesi ile birlikte pek de sağlıklı bir gebelik yaşamak mümkün olmayabilir.

hamile - kahve

5) Alkol Ve Sigara
Hamileliğin en büyük düşmanı olan sigara ve alkolün zararları saymakla bitmiyor. Hem kendinizin hem de bebeğinizin ciddi oranda sağlığını tehlikeye atmanıza sebep oluyor. O yüzden hamilelik süresince anne adaylarının mutlaka sigara ve alkolden uzak durması gerekiyor.

hamile - alkol - sigara

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