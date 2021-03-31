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Hamileyken hamile kaldı! Şoka giren kadın beş dakika konuşamadı

31.03.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

39 yaşındaki Rebecca Roberts, dünyada halihazırda hamileyken hamile kalan birkaç kadından biri. Oğlu Noah'a üç haftalık hamileyken kızı Rosalie'ye hamile kalan Rebecca, ender rastlanan bu durum karşısında şaşkınlıktan beş dakika konuşamadığını söylüyor.

Hamileyken hamile kaldı! Şoka giren kadın beş dakika konuşamadı

Dünyada birkaç örneği bulunan ender hamilelik olayı İngiliz kadın Rebecca'nın başına geldi. 39 yaşındaki Rebecca Roberts, oğlu Noah'ı taşıdığı sırada kızı Rosalie'ye hamile kaldı.

'İKİZ BEBEK BEKLİYOR MUYDUNUZ?' SORUSU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Rebecca, bu ender görülen hamilelik durumu içinde bulunmasını şöyle anlatıyor: ''Kendimizi gerçekten şanslı hissediyoruz, ama bu kadar özel ikizlere sahip olduğumuz için sanırım daha şanslıyız. Bu harika ve bir lütuf. Ultrasonda iki tarama yaptırdım ve bebeklerden sadece biri kendini gösteriyordu. Daha sonra tekrar taramaya gittiğimizde doktor bana, 'ikiz bebek beklediğinizi biliyor muydunuz' diye sordu. Şaşkınlık içinde eşimle 5 dakika kadar birbirimize baktık. Konuşamadım. Kalbim yerinden çıkacaktı. Ona gerçek mi diye soru sordum. İlk başta Küçük bebeğin ölçülerini alamadı çünkü çok küçüktü, bu yüzden biraz bekledik ve onun orada olduğunu gözyaşlarıyla izledik.''

Rebecca, 17 Eylül 2020'de sezaryen ile Noah'ı 12.46'da ve Rosalie'yi 12.48'de doğurdu. Noah doğrduktan sonra 3 hafta hastanede kalırken, Rosalie 95 gün gözetim altında tutuldu. Bebekler şimdilerde sağlıkla büyümeye devam ediyor.

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SÜPERFETASYON NEDİR?

Süperfetasyon, nadir olarak gerçekleşen hamileyken tekrar hamile kalma durumuna deniliyor. Nadir olarak kadınların yumurtlama dönemleri hamileyken de devam ederek yeniden hamile kalmaya yani süperfetasyona neden oluyor.

Süperfetasyonda, hamile kadın farklı evredeki iki fetüsü aynı anda taşıyabiliyor. Lakin bu duruma hayvanlarda sık rastlanırken insanlarda çok ender rastlanıyor. Hatta bu durum bir kaza olarak adlandırılabiliyor. Çünkü, aslında kadın hamile kaldığı anda vücudu doğumdan önce gerçekleşebilecek ikinci bir gebeliği aktif olarak engelliyor. Normalde, bir kadın hamile kaldığında yumurtaların bırakılması kesilir ve gebeliğin hormonsal ve fiziksel değişiklikleri başka bir gebeliği önlemek için birlikte hareket eder. Bu sistemde yaşanan bir aksaklık, hamile bir kadının yeniden hamile kalmasını mümkün hale getiriyor.

İkiz bebeğe gebe kalma durumundan farklı olarak, süperfetasyon, bir kadının mevcut gebelikten daha genç bir ek cenine hamile kalmasına yol açıyor. Süperfetasyonun neden meydana geldiği ve olasılığını artırabilecek herhangi bir risk faktörü olup olmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak, süperfetasyon raporları, doğurganlık tedavisi gören kadınlarda bu duruma daha sık rastladığını gösteriyor.

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