Hamileyken hamile kaldı! Şoka giren kadın beş dakika konuşamadı

Rebecca, bu ender görülen hamilelik durumu içinde bulunmasını şöyle anlatıyor: ''Kendimizi gerçekten şanslı hissediyoruz, ama bu kadar özel ikizlere sahip olduğumuz için sanırım daha şanslıyız. Bu harika ve bir lütuf. Ultrasonda iki tarama yaptırdım ve bebeklerden sadece biri kendini gösteriyordu. Daha sonra tekrar taramaya gittiğimizde doktor bana, 'ikiz bebek beklediğinizi biliyor muydunuz' diye sordu. Şaşkınlık içinde eşimle 5 dakika kadar birbirimize baktık. Konuşamadım. Kalbim yerinden çıkacaktı. Ona gerçek mi diye soru sordum. İlk başta Küçük bebeğin ölçülerini alamadı çünkü çok küçüktü, bu yüzden biraz bekledik ve onun orada olduğunu gözyaşlarıyla izledik.''

SÜPERFETASYON NEDİR?

Süperfetasyon, nadir olarak gerçekleşen hamileyken tekrar hamile kalma durumuna deniliyor. Nadir olarak kadınların yumurtlama dönemleri hamileyken de devam ederek yeniden hamile kalmaya yani süperfetasyona neden oluyor.

Süperfetasyonda, hamile kadın farklı evredeki iki fetüsü aynı anda taşıyabiliyor. Lakin bu duruma hayvanlarda sık rastlanırken insanlarda çok ender rastlanıyor. Hatta bu durum bir kaza olarak adlandırılabiliyor. Çünkü, aslında kadın hamile kaldığı anda vücudu doğumdan önce gerçekleşebilecek ikinci bir gebeliği aktif olarak engelliyor. Normalde, bir kadın hamile kaldığında yumurtaların bırakılması kesilir ve gebeliğin hormonsal ve fiziksel değişiklikleri başka bir gebeliği önlemek için birlikte hareket eder. Bu sistemde yaşanan bir aksaklık, hamile bir kadının yeniden hamile kalmasını mümkün hale getiriyor.

İkiz bebeğe gebe kalma durumundan farklı olarak, süperfetasyon, bir kadının mevcut gebelikten daha genç bir ek cenine hamile kalmasına yol açıyor. Süperfetasyonun neden meydana geldiği ve olasılığını artırabilecek herhangi bir risk faktörü olup olmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak, süperfetasyon raporları, doğurganlık tedavisi gören kadınlarda bu duruma daha sık rastladığını gösteriyor.

