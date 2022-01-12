Hamileyken kansere yakalandı! Tedavisi sürerken kızını kucağına aldı

İzmir’de yaşayan 1 çocuk annesi sigorta acentesi çalışanı Gülcan Parmaksız, 2'nci çocuğuna hamile kaldı. Gebeliğinin 18'inci haftasında meme kanseri olduğunu öğrenen Parmaksız, vakit kaybetmeden tedaviye başladı. Parmaksız'ın göğsündeki kötü huylu kitle operasyonla alındı, ardından meme koruyucu cerrahi yöntemi uygulandı.

Gebelik sürecinde uygulanan kemoterapiyle de tedaviye devam edildi. Parmaksız, 3 Ocak'ta sezaryenle dünyaya 3 kilo 458 gram ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu getirdi.

"KORKMAYIN, DOKTORLARA GÜVENİN"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Gülcan Parmaksız, "Gebeyken sağ göğsümde kitle hissettim. 2'nci evre meme kanseri olduğu anlaşıldı. Çok üzüldüm, ağladım. İlk aklıma gelen de 'bebeğime bir şey olur mu?' düşüncesi oldu. Hekimlerim, sürecin en başından doğuma kadar beni rahatlattı. Ameliyatım başarıyla geçti, kitleyi aldılar. Doğum nedeniyle 2 ay ara vermiştik, 1 ay sonra kemoterapi tedavim sürecek. Bu süreçte anne-kız birbirimize bağlanacağız. Sonrasında tedaviye devam edeceğiz. Sağlıklı bir şekilde kızımı kucağıma aldım. Adına 'Öykü' dedik. İsminin anlamının bu kadar derin olacağını bilemezdim. Öyküsüyle geleceğini düşünmemiştim. Gerçekten de öyküsüyle dünyaya geldi. Anne- kız savaşımızı kazandık" dedi.

Kendisi gibi benzer süreci yaşayabilecek kişilere seslenen Parmaksız, doktorlara güvenip süreci yürütmeleri gerektiğini belirterek, kesinlikle korkmamaları gerektiğini dile getirdi.



