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  4. Hamileyken koronavirüse yakalanan anne hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı

Hamileyken koronavirüse yakalanan anne hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı

17.03.2021 22:05 | Son Güncelleme:
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Hamileyken koronavirüse yakalanan anne hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı

Amasya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan Müjgan Yiğit (27), yaşamını yitirdi. Dünyaya gelen erkek bebek hayata tutunurken genç kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Taşova ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce bazı semptomlar göstermesi üzerine hastaneye giden 7 aylık hamile Müjgan Yiğit'e koronavirüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BEBEĞİ SEZARYENLE ALINDI

Genç kadının, durumunun kötüleşmesi üzerine erkek bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakım servisine alınıp geçen sürede durumunda düzelme olmayan kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dünyaya gelip, hayata tutunan 7 aylık erkek bebek, hastanede gözetim altına alındı. Anne Müjgan Yiğit'in cenazesi, gözyaşları arasında Taşova ilçesi Uluköy köyünde toprağa verildi.

Miray Sude isminde 7 yaşında bir kızı da bulunduğu öğrenilen Müjgan Yiğit'in ölümü, ailesinin yanı sıra ilçeyi hüzne boğdu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Amasya
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