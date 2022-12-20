Hamza Dağ'dan CHP'ye 'bedava traktör' göndermesi! 'Çiftçiler de milletimiz de biliyor...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısında çiftçilere yönelik söyledikleri gündem oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video yayınladı.

Videoda Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşması yer aldı. Kılıçdaroğlu, "Bakın bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; bunu bir tarafa yazın, 'bu sözü verdiniz' diye yazın. Sözün nasıl tutulduğunu, sözün arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz de göreceksiniz, dünya da görecek, dünya da görecek." ifadelerini kullanmıştı.

Videonun devamında ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yıllar önce atmış olduğu "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" paylaşımı da yer aldı.

Hamza Dağ, paylaşımına "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi durmadığınızı" notunu düştü.

Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi "Durmadığınızı" pic.twitter.com/WYwsltue3f — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) December 20, 2022



