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Hamza Dağ'dan İzmir'deki depremzedelerin Uzundere Konutları'ndan tahliyesi kararına ilişkin açıklama!

21.05.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Uzundere Konutları'na yerleştirilen depremzedelerin tahliyesi kararını eleştirdi. Hamza Dağ, "Açıkçası bu vicdanlara sığan bir iş değildir. Bunu milletimiz kabul etmez, kabullenemez" ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ'dan İzmir'deki depremzedelerin Uzundere Konutları'ndan tahliyesi kararına ilişkin açıklama!

Hamza Dağ, Bayraklı Toplu Konut Alanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sürecinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelere ücretsiz ev vadettiğini hatırlattı.

"CHP'li belediyelerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında depremzedelere yardımları kestiğini" söyleyen Dağ, belediyelerin zulme varan işlemlere imza attıklarını ileri sürdü.

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) İzmir depreminin ardından geçen 2,5 yılda rezerv alanda 5 bin konutu depremzedelere teslim ettiğini anlatan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ise kendi binasını yıkmak dışında bir iş yapmadığını savundu. Dağ, şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi o dönemde çok reklam yaparak hem Hilton'u hem de Uzundere'de konutları depremde açtığını söylemişti. Hilton'da tahliye işlemini geçtiğimiz aylarda yaptı. Şimdi de 14 Mayıs seçiminin ortaya çıkartmış olduğu ne yazık ki onlardaki hayal kırıklığıyla ve deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımıza ve partimize olan desteği görerek 31 Mayıs'ta Uzundere'deki vatandaşlarımızın tahliyesine karar vermişler. Açıkçası bu vicdanlara sığan bir iş değildir. Bunu milletimiz kabul etmez, kabullenemez. Bu bir zulümdür. İzmir Büyükşehir Belediyesinden evvel emirde bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz."

'İNSANLARIMIZI MAĞDUR BIRAKMAYIZ'

Uzundere'deki belediyeye ait konutların satılacağını öğrendiklerini, konutların TOKİ'nin depremzedelere sağladığı şartlarda verilebileceğini kaydeden Dağ, şöyle dedi:

"Maliyetinin yüzde 50'sine, 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz şekilde oradaki depremzede kiracı kardeşlerimize verebilirler. Bunu yapamayacaklarsa, yapmayacaklarsa biz o insanlarımızı mağdur bırakacak değiliz ama bize zaman kazandırmaları gerekir. Onun için oradaki 31 Mayıs tarihini, 3-6 ay ileriye atmalarını ve bu süre zarfında da bizim oradaki insanlarımıza çözüm üretecek işler yapmamızı sağlamaları gerekiyor."

'VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTILARINI GİDERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Dağ, şunları kaydetti:

"Seçim öncesi çok güzel ifadeler ortaya konulurken seçimde ortaya çıkan tabloyla vicdanlara sığmayan ve zulmeder noktasındaki bu işlemleri, bu ülkenin, milletimizin vicdanında kesinlikle onarılmaz yaralar ortaya çıkartmıştır ve bu onarılmaz yaralar sadece 28 Mayıs'ta değil, sonrasında da net bir şekilde sandığa da yansıyacaktır. Biz şunu net bir şekilde ifade ettik; büyük depremde mağdur olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. İnşallah 1 yıl içinde, 2 yıl içinde oradaki konutları hayata, topluma ve insanlarımıza kazandıracağız ve aynı zamanda da İzmir depreminde ağır hasarlı 5 bin konutu kazandırdığımız, gibi burada sıkıntı yaşayan diğer vatandaşlarımızın da sıkıntılarını gidermeye devam edeceğiz." (AA)

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