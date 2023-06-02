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Hamza Dağ kimdir, nereli? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ kaç yaşında, evli mi?

02.06.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamza Dağ, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dağ hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Hamza Dağ kimdir, nereli? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ kaç yaşında, evli mi?

Hamza Dağ kimdir, nereli? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ kaç yaşında, evli mi?

Hamza Dağ günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Hamza Dağ, bu dönemlerde çeşitli görevlerde bulunmuştur. İşte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın hayatı ve biyografisi...

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde dünyaya geldi. Fakat Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlıdır.

Hamza Dağ, 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamlamıştır.

HAMZA DAĞ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir. 2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır. 29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.


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