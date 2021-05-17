KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Hangi dondurma çeşidi daha sağlıklı?

Hangi dondurma çeşidi daha sağlıklı?

Elif Yaman Elif Yaman
17.05.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle beraber dondurma sezonu açıldı. Yaz sıcağında içimizi ferahlatan, her çeşidi birbirinden lezzeti dondurmaları tüketmeden önce bir kez daha düşünmekte yarar var. Çeşidine göre kalorisinin arttığını unutmamak gerekir.

Rengarenk görüntüleri, enfes çeşitleriye dondurma büyük küçük herkesin severek tükettiği bir tatlı çeşidi. İçeriğindeki B1 vitamini, B2 vitamini, fosfor ve magnezyum ile sağlık yönünden de çokça yararlı bir yiyecek olduğu biliniyor. Dondurma denilince akla çoğunlukla yaz ayları gelse de dondurma kış aylarında da tatlıların yanında sıkça tüketiliyor. Özellikle çocukların bayılarak yediği bu sihirli yiyeceğin her devrin en favori tatlısı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Peki hangi dondurma çeşidi daha sağlıklı?

SADE DONDURMA

Sade dondurma, çok zengin ve kaliteli kalsiyum kaynağıdır, özellikle çocuklar için çok faydalıdır. Doğal sütten yapılmış, sade dondurma gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Diğer çeşitlere oranla renklendirici içermemesi daha çok tercih edilmesine neden oluyor. Tabii her şeyin fazlası zararlı olduğu için miktarını ayarlamakta fayda var.

MEYVELİ DONDURMA

Meyveli dondurmalarda, sütle ve kremayla karıştırılmış olan türleri tercih etmemek gerekir. Krema kilo artışına sebep olduğu için meyvenin özünden kendi aromasıyla yapılmış meyveli dondurma çeşitlerini tercih edebiliriz. Çilekli, muzlu, vişneli gibi çeşitlerin yanı sıra sorbe kıvamdaki limonlu veya portakallı türlerini de severek tüketebilirsiniz.

KAKAOLU DONDURMA

Kakaolu, çikolatalı gibi çeşitler ekstra lezzetli olsalar da diyet sürecindeyseniz dikkatli tüketmeniz gerekir. İçerisinde bulunan krema ve kakao yağı kilo verme sürecinizi olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle diyet döneminizde daha çok meyveli ve sade dondurmaları tercih etmenizi öneririz.

FISTIKLI DONDURMA

Yağlı tohumları içeren dondurmalarda yağ oranı artacaktır. Fıstıklı, bademli veya fındıklı dondurmalar normal dondurmalara oranla daha çok yağ içerir. Bu çeşidi dondurma külahınıza ekletirken bir kez daha düşünmenizi öneririz.

Katı diyetlere son! Kilo vermeyi zorlaştıran bu basit hataları yapmayınKatı diyetlere son! Kilo vermeyi zorlaştıran bu basit hataları yapmayın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
Karın masajıyla kilolardan kurtulunKarın masajıyla kilolardan kurtulun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a gönderme

Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a gönderme

Fenerbahçe yıldız isim için teklif götürdü

Fenerbahçe yıldız isim için teklif götürdü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cinsel eğitimde kullanmayın

Cinsel eğitimde kullanmayın

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

66 yaşında modelin gençlik formülü

66 yaşında modelin gençlik formülü

Ünlülerin işkence gibi diyetleri

Ünlülerin işkence gibi diyetleri

Bugün burcunuz ne söylüyor?

Bugün burcunuz ne söylüyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.