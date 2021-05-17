Rengarenk görüntüleri, enfes çeşitleriye dondurma büyük küçük herkesin severek tükettiği bir tatlı çeşidi. İçeriğindeki B1 vitamini, B2 vitamini, fosfor ve magnezyum ile sağlık yönünden de çokça yararlı bir yiyecek olduğu biliniyor. Dondurma denilince akla çoğunlukla yaz ayları gelse de dondurma kış aylarında da tatlıların yanında sıkça tüketiliyor. Özellikle çocukların bayılarak yediği bu sihirli yiyeceğin her devrin en favori tatlısı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Peki hangi dondurma çeşidi daha sağlıklı?

SADE DONDURMA

Sade dondurma, çok zengin ve kaliteli kalsiyum kaynağıdır, özellikle çocuklar için çok faydalıdır. Doğal sütten yapılmış, sade dondurma gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Diğer çeşitlere oranla renklendirici içermemesi daha çok tercih edilmesine neden oluyor. Tabii her şeyin fazlası zararlı olduğu için miktarını ayarlamakta fayda var.

MEYVELİ DONDURMA

Meyveli dondurmalarda, sütle ve kremayla karıştırılmış olan türleri tercih etmemek gerekir. Krema kilo artışına sebep olduğu için meyvenin özünden kendi aromasıyla yapılmış meyveli dondurma çeşitlerini tercih edebiliriz. Çilekli, muzlu, vişneli gibi çeşitlerin yanı sıra sorbe kıvamdaki limonlu veya portakallı türlerini de severek tüketebilirsiniz.