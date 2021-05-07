Katı diyetlere son! Kilo vermeyi zorlaştıran bu basit hataları yapmayın

Diyet yaparken ya da sadece kilo kontrolü sağlarken bilerek ya da bilmeden yapılan bazı davranışların kilo vermeyi engelleyebildiğini belirten Uzm. Dyt. Buket Ertaş, uyarılarda bulundu. Her yiyecek ve içeceğin bilinçli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Ertaş, “Kalorisiz gibi görünen içeceklerin tüketimi herkesin göz ardı ettiği bir hata. ‘Ekmeği kestim’ cümlesini çevremizden çokça duyarız. Ancak kilo aldıran tek şeyin karbonhidrat olduğu algısı yanlıştır. Fazla yediğimiz protein de vücutta yağ olarak depolanır. Çok sağlıklı ve faydalı herhangi bir gıdanın gereğinden fazla tüketilmesi de kilo artışına sebep olabilir” diye konuştu. ANA YEMEKTEN KAÇIP ATIŞTIRMALIKLARA SIĞINMAYIN Gün içinde atıştırılan kuruyemiş ve meyveler, sağlıklı barlar ve diğer ara öğün alternatiflerinin sanıldığı kadar masum olmadığını hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Buket Ertaş, “Acıktıysanız ve bir şeyler atıştırıyorsanız, genellikle porsiyon kontrolü sağlamak çok zorlaşır. Bu durum da küçük hacimlerde büyük kaloriler almamıza neden olabilir. Bunun yanında ana öğünlerin tamamiyle iptal edilip ara öğünlerle bir düzen kurmak çok yanlıştır. Ara öğün ve atıştırmalıkların, öğün aralarında ihtiyaç halinde ve miktar ayarlaması yapılarak tüketilmesi gereken yiyecek veya içecekler olduğu unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

ÇAY VE KAHVEYİ SUYUN YERİNE KOYMAYIN Gerek kilo kontrolünü sağlamada gerekse diyet yaparken, en az yenilen besinler kadar önemli bir başka unsurun da yeterli su tüketmek olduğuna dikkat çeken Ertaş, “Dolayısıyla yeterli su içmemek de önemli hatalardan birini oluşturuyor. Özellikle su yerine çay ve kahve tüketimi de önemli bir hatadır. Çay ve kahve diüretik dediğimiz içeceklerdendir. Yani vücuttan su kaybına neden olur. Aslında sanılanın aksine vücudun su depolarına katkı sağlamaz. Susuzluğunuzu çay ve kahve içerek gideriyorsanız su kaybettiğinizi unutmayın” dedi. HAFTASONU KAÇAMAKLARINI MASUM GÖRMEYİN Diyet sırasında yapılan uygulamalardan biri de ödüllendirme. Bu yöntemin toplumda çokça kullanılmasına karşın doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Uzm. Dyt. Buket Ertaş, “Hafta içi kişinin kendine eziyet edercesine diyet yapıp hafta sonu yediği her şeyi kendine hak görmesi hem metabolizmanın bozulmasına hem de sağlığın bozulmasına sebep olabilmektedir” diye konuştu. GÜN İÇİNDE AZ YEMEK YİYİP, AKŞAM SOFRAYA ÇOK AÇ OTURMAYIN “Güneş battıktan sonra insan metabolizması da dinlenme moduna geçer, sindirim yavaşlar, hareketin de azalmasıyla alınan her kalorinin dönüşü muhteşem olur” diye konuşan Uzm. Dyt. Buket Ertaş, şu bilgileri verdi:

“Güne artık sağlıklı beslenmeyle başlayacağım fikriyle başlayıp, sağlıklı beslenmenin aç kalmayla doğru orantılı olduğu yanılgısına düşüyorsanız akşam bilinçsizce aldığınız kaloriler başınıza dert olabilir. Herkesin sağlıklı yaşamını sürdürebilmesi için alması gereken bir kalori var. Gündüz bu ihtiyaçlarımızı karşılamazsak vücut bunu akşam tamamlamak zorunda kalır. Halsizlik başlar, kan şekeri düşer ve gece acıkmaları meydana gelir. Günlük enerji ihtiyacımızı gündüz aç kalmadan karşılarsak, yani gün içine dağılımını mantıklı şekilde yaparsak gece gıda tüketimimiz daha az olacaktır. Dolayısıyla kilo kaybımız da kolaylaşacaktır.” PROTEİN TÜKETİMİNİN KİLO ALDIRMAYACAĞINI DÜŞÜNMEYİN Kilo verme döneminde genellikle günah keçisi olarak karbonhidratların seçildiğine işaret eden Uzm. Dyt. Buket Ertaş, “Makro besinlerimiz temelde 3 gruba ayrılır; karbonhidrat, protein, yağ. Her ne kadar tek suçlu olarak karbonhidratlar görülse de aslında 1 porsiyon karbonhidrat ve proteinin kalorileri birbirine eşittir. Ayrıca protein kaynaklarından aldığımız yağ ise cabasıdır. Her ne kadar proteinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olsa da gereğinden fazla tüketmenin de kilo aldıracağı unutulmamalı” ifadelerini kullandı.