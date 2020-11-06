Hangi günlerde hangi şans oyunu çekilişi var?

Şans oyunları, son zamanlarda halk arasında oldukça popüler olmuş oyunlardır. Kimi zaman para kazandıran kimi zaman da para kaybettirebilen şans oyunları, her yıl olduğu gibi bu sene de oldukça talep görüyor. Peki şans oyunu dediğimiz oyunlar nelerdir, şans oyunu hangi günlerde oynanır, fiyatları nelerdir? En çok merak edilen konuları ve çok daha fazlasını yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Şans oyunları nedir, çeşitleri nelerdir?

Şans oyunu nedir sorusu, bu oyunlara yeni merak sarmış kişiler tarafından sorulur. Bu alanda farklı birçok oyun bulunur. Temelde para kazandırma amaçlı olan şans oyunları arasından ülkemizde oynanan şans oyunları çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Milli Piyango

Sayısal Loto

Süper Loto

Kazı Kazan

On numara

Şans topu

Şans oyunları internetten nasıl oynanır?

Şans oyunlarının bu kadar popülerleşmesi ile birlikte, Şans oyunları İnternetten nasıl oynanır sorusu da kişiler tarafından önem kazanır. Şans oyununu internet üzerinden oynamak isteyenler Milli piyango'nun yeni İnternet sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla istedikleri zaman online oyun oynayabilirler.

Oyuncular; QR kodla sorgulama yapabilir, günün her saati para çekip gönderebilir ve hatta tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilirler. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilir, Çılgın Sayısal Loto oyununda kupon oluşturup artan ikramiye için şansını deneyebilirler.