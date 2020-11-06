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Hangi günlerde hangi şans oyunu çekilişi var?

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 09:34 | Son Güncelleme

Şans oyunları, pek çok kişinin ödül kazanmak için şansını denediği çeşitli oyunlardan oluşur. Şansınızı denemek için oyun türlerine bakabilir, hangi günde hangi oyunlar var öğrenebilirsiniz.

Hangi günlerde hangi şans oyunu çekilişi var?

İçindekiler

  • Şans oyunları nedir, çeşitleri nelerdir?
  • Şans oyunları internetten nasıl oynanır?
  • 2020 şans oyunları günleri nelerdir?
  • Şans oyunları fiyatları nelerdir?
  • Şans oyunu sonuçlarına nereden ulaşabilirim?
  • Şans topu nasıl oynanır?
  • Şans topundan ne kadar kazanabilirim?
  • Sayısal loto nedir?
  • Milli piyango nedir?
  • Şans oyunlarından kazanılan ödülden vergi alınır mı?

Şans oyunları, son zamanlarda halk arasında oldukça popüler olmuş oyunlardır. Kimi zaman para kazandıran kimi zaman da para kaybettirebilen şans oyunları, her yıl olduğu gibi bu sene de oldukça talep görüyor. Peki şans oyunu dediğimiz oyunlar nelerdir, şans oyunu hangi günlerde oynanır, fiyatları nelerdir? En çok merak edilen konuları ve çok daha fazlasını yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Şans oyunları nedir, çeşitleri nelerdir?

Şans oyunu nedir sorusu, bu oyunlara yeni merak sarmış kişiler tarafından sorulur. Bu alanda farklı birçok oyun bulunur. Temelde para kazandırma amaçlı olan şans oyunları arasından ülkemizde oynanan şans oyunları çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Milli Piyango
  • Sayısal Loto
  • Süper Loto
  • Kazı Kazan
  • On numara
  • Şans topu

Şans oyunları internetten nasıl oynanır?

Şans oyunlarının bu kadar popülerleşmesi ile birlikte, Şans oyunları İnternetten nasıl oynanır sorusu da kişiler tarafından önem kazanır. Şans oyununu internet üzerinden oynamak isteyenler Milli piyango'nun yeni İnternet sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla istedikleri zaman online oyun oynayabilirler.

Oyuncular; QR kodla sorgulama yapabilir, günün her saati para çekip gönderebilir ve hatta tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilirler. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilir, Çılgın Sayısal Loto oyununda kupon oluşturup artan ikramiye için şansını deneyebilirler.

2020 şans oyunları günleri nelerdir?

Şans oyunu günleri her yıl değişiklik gösterir. Bu sebeple Şans oyunları günleri 2020 yılında hangi günler olarak belirlendiğini merak edebilirsiniz. 2020 yılı için şans oyunları çekiliş tarihleri şu şekildedir:
Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir.
Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.

Şans oyunları fiyatları nelerdir?

Şans oyunu fiyatları, her bir oyun için farklı şekilde belirlenir. Ayrıca fiyatlar, bulunulan yıl için geçerlidir. Her geçen yıl farklı fiyatlar görmeniz mümkün. Milli Piyango resmi web sitesinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz. 2020 için fiyatlar:

  • Milli Piyango bileti fiyatı – Çeyrek bilet minimum 7,5 TL
  • Kazı Kazan fiyatı – 2 TL
  • At Yarışı fiyatı – En düşük 1 TL’lik kupon yapılabilmektedir.
  • İddaa Fiyatı – En az 3 TL’lik kupon yapılabilmektedir.
  • On numara Fiyatı – On numara kolonu 2 TL
  • Şans Topu Fiyatı – Şans Topu kolonu 2 TL
  • Sayısal Loto Fiyatı – Sayısal Loto kolonu 3 TL
  • Süper Loto Fiyatı – Süper Loto kolonu 3 TL

Şans oyunu sonuçlarına nereden ulaşabilirim?

Şans oyunu sonuçlarına Milli Piyango'nun online web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bilet aldığınız veya oyun oynadığınız bayilerden de sonuçlara ulaşmanız mümkün.

Şans topu nasıl oynanır?

Yenilenen Şans Topunun kuralları aşağıdaki gibidir ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 tane numara bulunur. 34 numara arasından 5 tane, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya daha fazla kolon oynanabilir. Bir kolon ücreti 2 TL’dir. Kolonunuzu isterseniz kendi seçtiğiniz sayılar ile isterseniz de rastgele seçeneğini tercih ederek sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar aracılığıyla oluşturabilirsiniz.

Şans topundan ne kadar kazanabilirim?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilen bir şans oyunu çeşididir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 tane numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilmektedir. Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin ederseniz ikramiye kazanabilirsiniz. 5+1 bilen kişi Şans Topu büyük ikramiyesini almaya hak kazanır. Aynı ikramiye grubunda birden daha fazla kazanan olursa eğer ikramiye kazananlar arasında eşit şekilde bölüştürülür.

Sayısal loto nedir?

Sayısal loto, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4 ve 3 sayının doğru tahmin edilmesini temel alan bir tür şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır. İkramiyelerin, bayiler veya şubelerce ödenme süreleri idare tarafından belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmemektedir. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Milli piyango nedir?

Millî Piyango, Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen, üzerine numara bastırılmış biletlerin satılarak, adet ve miktarları önceden belirlenmiş olan ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli bir günde çekilecek kura ile belirlenmesi esasına dayanan oldukça talep gören bir tür şans oyunudur. İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabidir, çekilişin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz.

Şans oyunlarından kazanılan ödülden vergi alınır mı?

Şans oyunlarından herhangi bir kazanç sağladığınızda resmi olarak bunun vergisini de ödemek durumundasınız. Alınacak şans oyunları vergisi, oyunlara göre değişiklik gösterir. Bu verginin oranı; at yarışlarında %7 olarak belirlenmiştir. Diğer şans oyunlarında ise %10 olarak vergi alınır. Burada bilinmesi gereken o yıla esas olan vergi oranlarının ne olduğudur. Cumhurbaşkanı, bu oranları artırma veya indirme konusunda yetki sahibidir.

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